Mercato azzurro – Holjund – Napoli, giorni decisivi: Manna deve battere la concorrenza di Milan e Lipsia

Hojlund- Napoli: l’insidia della concorrenza di Milan e Lipsia è dietro l’angolo: Il club azzurro ha proposto all’attaccante danese, ex Atalanta 4,5 milioni di ingaggio, poi l’anno prossimo si faranno i conti. Questi, sono giorni decisivi, il Ds Manna vuole chiudere l’operazione sulla base di un prestito e diritto di riscatto, senza nessun obbligo. Il Napoli deve obbligatoriamente rimpiazzare l’infortunato Lukaku e deve affrettare i tempi per dare a Conte l’attaccante che possa sopperire all’assenza prolungata del centravanti connazionale di De Bruyne. Lo stato di necessità assolòutamente imprevisto è direttamente proporzionale all’occasione di acquistare il gioiello danese di appena 22 anni, il quale ha il futuro davanti a sé, insieme a grandi mezzi fisici, talento, potenza, fame ed enormi margini di crescita. Un affare da non lasciarsi sfuggire. Sarebbe un peccato imperdonabile. Intanto, si lavora, sia con il calciatore sia con il Manchester United, su un duplice fronte: retribuzione e formula. Purtroppo, il tempo passa ed al termine del mercato estivo manca solo una settimana, per cui bisogna accelerare e portare all’ombra del Vesuvio un giovane dalle enormi prospettive, che potrebbe far maturare un’eccellente plusvalenza.