CALCIOMERCATO – Napoli, è fatta per Hojlund: le cifre dell’affare

28 Agosto 2025

Il Napoli è pronto a chiudere un nuovo colpo in attacco. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe stato trovato l’accordo definitivo con il Manchester United per il ritorno in Italia di Rasmus Hojlund. Antonio Conte potrà così contare su un nuovo centravanti per sopperire alla lunga assenza di Lukaku, costretto ai box per un infortunio.

Napoli-Hojlund: le cifre

Le sensazioni positive delle ultime ore in casa Napoli per quanto riguarda la trattativa per Hojlund stanno diventando realtà. Stando alle ultime indiscrezioni, l’affare con il Manchester United è ormai chiuso con la formula del prestito, ma con l’inserimento di condizioni che farebbero scattare l’obbligo di riscatto, per un’operazione complessiva da circa 45 milioni di euro.

