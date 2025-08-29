ANTEPRIMA PARTITA- Vigilia di Napoli vs Cagliari; gli azzurri ripartono da dove avevano vinto il campionato scorso

Vigilia del debutto stagionale, in casa, del Napoli Campiome d’Italia. Manco a farlo apposta, il calendario fa ripartite gli azzurri da dove avevano chiuso il torneo scorso, battendo la compagine sarda per 2 a 0, risultato che portò il quarto tricolore nella città partenopea. Antonio Conte, molto ptobabilmente, confermerù l’undici di Reggio Emila, con il quartetto delle meraviglie nella zona centrale del campo. I partenopei, dopo il successo contro il Sassuolo, mirano a dare continuità al loro cammibo, cercando la seconda vittoria di fila. Al Mapei Stadium, il Napoli ha condotto la gara senza troppi problemi, ed ha mantenuto la porta inviolata, nonostante il perdurare dell’assenza di Buongiorno. Ottime pure le risposte in avanti , con un De Bruyne, subito protagonista, col primo gol ufficiale con la nuova maglia. La squadra del tecnico napoletano Pisacane si appresta alla prima trasferta di questo campionato, andando a far visita alla compagine di Conte, campione in carica. Una partita sicuramente, sulla carta, ostica e proibitiva per gli isolani, reduci dal pari interno, contro la Fiorentina, rimediato al fotofinish. Tuttavia l’ex Luperto e compagni non intendono venire al Maradona a fare da sparring partner. Pertanto, gli azzurri non dovranno sottovalutare l’avversario; i padroni di casa, ovviamente, saranno privi di Lukaku, per cui, in attesa di Hojlund. sarà, ancora Lorenzo Lucca il centravanti. In casa Cagliari, il nuovo allenatore ha impostato una difesa a 4 con l’intento di subire meno reti possibili. Vediamo, ora i probabili 22 giocatori iniziali che calcheranno il terreno dell’impianto di Fuorigrotta, colmo in ogni ordine di posto:

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte.

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho; S. Esposito, Luvumbo. Allenatore: Pisacane.

Passiamo alle statistiche di questo match: Il Napoli ha incontrato il Cagliari in 3 competizioni, fra serie A, B e Coppa Italia, per un totale di 89 partite, conseguendo 41 vittorie, 34 pareggi e 14 sconfitte. In totale. ha realizzato 129 gol e incassati 68. Naturalmente, tutti i favori del pronostico parlano napoletano. Come accennato in apertura, l’ultima gara tra le due formazioni, risale alla 38esima giornata del torneo passato di cui abbiamo già parlato.