ANTEPRIMA PARTITA

ANTEPRIMA PARTITA- Vigilia di Napoli vs Cagliari; gli azzurri ripartono da dove avevano vinto il campionato scorso

Armando Fico 29 Agosto 2025 0 1 min read

Vigilia del debutto stagionale, in casa, del Napoli Campiome d’Italia. Manco a farlo apposta, il calendario fa ripartite gli azzurri da dove avevano chiuso il torneo scorso, battendo la compagine sarda per 2 a 0, risultato che portò il quarto tricolore nella città partenopea. Antonio Conte, molto ptobabilmente, confermerù l’undici di Reggio Emila, con il quartetto delle meraviglie nella zona centrale del campo. I partenopei, dopo il successo contro il  Sassuolo, mirano a dare continuità al  loro cammibo, cercando la seconda vittoria di fila. Al Mapei Stadium, il Napoli ha condotto la gara senza troppi problemi, ed ha mantenuto la porta inviolata, nonostante il perdurare dell’assenza di Buongiorno. Ottime pure le risposte in avanti , con un De Bruyne, subito protagonista, col primo gol ufficiale con la nuova maglia.  La squadra del tecnico napoletano Pisacane si appresta alla prima trasferta di questo campionato, andando a far visita alla compagine di Conte, campione in carica. Una partita sicuramente, sulla carta,  ostica e proibitiva per gli isolani, reduci dal pari interno, contro la Fiorentina, rimediato al fotofinish. Tuttavia l’ex Luperto e compagni non intendono venire al Maradona a fare da sparring partner. Pertanto, gli azzurri non dovranno sottovalutare l’avversario; i padroni di casa, ovviamente, saranno privi di Lukaku, per cui, in attesa di Hojlund. sarà, ancora Lorenzo Lucca il centravanti. In casa Cagliari, il nuovo allenatore ha impostato una difesa a 4 con l’intento di subire meno reti possibili. Vediamo, ora i probabili 22 giocatori iniziali che  calcheranno il terreno dell’impianto di Fuorigrotta, colmo in ogni ordine di posto:

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte.

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho; S. Esposito, Luvumbo. Allenatore: Pisacane.

Passiamo alle statistiche di questo match: Il Napoli ha incontrato il Cagliari in 3 competizioni, fra serie A, B e Coppa Italia, per un totale di 89 partite, conseguendo 41 vittorie, 34 pareggi e 14 sconfitte. In totale. ha realizzato 129 gol  e incassati  68. Naturalmente, tutti i favori del pronostico parlano napoletano. Come accennato in apertura, l’ultima gara tra le due formazioni, risale alla 38esima giornata del torneo passato di cui abbiamo già parlato.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Napoli – Domani sera Il Maradona riabbraccerà gli azzurri per l’amichevole con il Villarreal

Tutto pronto in casa Napoli,  per la gara amichevole con il Villarreal. Domani sera il popolo napoletano, al Maradona, strapieno, riabbraccerà gli azzurri di Spalletti, […]

16 Dicembre 2022 0 1 min read

ANTEPRIMA PARTITA Parma – Napoli, azzurri a caccia del primo successo

Tutto pronto per l’esordio, nel nuovo  campionato, degli azzurri di Rino Gattuso, chiamati a centrare il ritorno in Champions League. Parma – Napoli aprirà il […]

17 Settembre 2020 0 1 min read

Anteprima partita

Sassuolo vs Napoli lunch match domenicale del 33esimo turno di serie A,  rappresenta per la formazione azzurra una tappa fondamentale verso la rincorsa ala Roma, […]

21 Aprile 2017 0 1 min read

ANTEPRIMA PARTITA VERONA vs NAPOLI – Garcia sotto esame, il francese rischia ancora

Domani pomeriggio, alle 15, allo Stadio Bentegodi, il Napoli aprirà la nona giornata di serie A, affrontando l’Hellas Verona in un match fondamentale, come non  […]

20 Ottobre 2023 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui