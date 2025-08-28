Champions League, il sorteggio: ecco tutte le avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juve

Dall’urna di Monte Carlo sono uscite le 8 avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus nella fase campionato: i campioni d’Italia se la vedranno, tra le altre, con Chelsea e Manchester City; per i nerazzurri sorteggio tosto dalle prime due fasce, con sfide di primo piano con Liverpool, Dortmund, Atletico Madrid e Arsenal; per la Juve l’ostacolo principale è il Real Madrid, ma occhio anche a Borussia e Benfica; l’Atalanta affronterà il Chelsea e i campioni in carica del Psg. Prime partite il 16 settembre, ma per il calendario completo bisognerà aspettare sabato. Finale il 30 maggio a Budapest.
IL SORTEGGIO COMPLETO
Bayern Monaco, affronterà: Chesea (C), Psg (T), Bruges (C), Arsenal (T), Sporting (C), Psv (T), Union SG (C), Pafos (T).
Real Madrid, affronterà: Manchester City (C), Liverpool (T), Juventus (C), Benfica (T), Marsiglia (C), Olympiacos (T), Monaco (C), Kairat Almaty (T).
INTER, affronterà: Liverpool (C), Borussia Dortmund (T), Arsenal (C), Atletico Madrid (T), Slavia Praga (C), Ajax (T), Kairat Almaty (C), Union SG (T).
Borussia Dortmund, affronterà: Inter (C), Manchester City (T), Real Madrid (C), Juventus (T), Bodo Glimt (C), Tottenham (T), Athletic Bilbao (C), Copenaghen (T).
Liverpool, affronterà: Real Madrid (C), Inter (T), Atletico Madrid (C), Eintracht (T), Psv (C), Marsiglia (T), Qarabag (C), Galatasaray (T).
Barcellona, affronterà: Psg (C), Chelsea (T), Eintracht (C), Bruges (T), Olympiacos (C), Slavia Praga (T), Copenaghen (C), Newcastle (T).
Psg, affronterà: Bayern Monaco (C), Barcellona (T), Atalanta (C), Bayer Leverkusen (T), Tottenham (C), Sporting Lisbona (T), Newcastle (C), Athletic Bilbao (T).
Manchester City, affronterà: Borussia Dortmund (C), Real Madrid (T), Bayer Leverkusen (C), Villarreal (T), Napoli (C), Bodo Glimt (T), Galatasaray (C), Monaco (T).
——
Bayer Leverkusen, affronterà: Psg, Manchester City, Villarreal, Benfica, Psv, Olympiacos, Newcastle, Copenaghen.
Arsenal, affronterà: Bayern Monaco, Inter, Atletico Madrid, Bruges, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat Almaty, Athletic Bilbao.
ATALANTA, affronterà: Chelsea (C), Psg (T), Bruges (C), Eintracht (T), Slavia Praga (C), Marsiglia (T), Athletic Bilbao (C), Union SG (T).
Benfica, affronterà: Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle.
Bruges, affronterà: Barcellona, Bayern Monaco, Arsenal, Atalanta, Marsiglia, Sporting Lisbona, Monaco, Kairat Almaty.
Eintracht, affronterà: Liverpool, Barcellona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli, Galtasaray, Qarabag.
JUVENTUS, affronterà: Borussia Dortmund (C), Real Madrid (T), Benfica (C), Villarreal (T), Sporting Lisbona (C), Bodo Glimt (T), Pafos (C), Monaco (T).
Atletico Madrid, affronterà: Inter, Liverpool, Eintracht, Arsenal, Bodo Glimt, Psv, Union SG, Galatasaray.
Villarreal, affronterà: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenaghen, Pafos.
——
Marsiglia, affronterà: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Bruges, Ajax, Sporting Lisbona, Newcastle.
Tottenham, affronterà: Borussia Dortmund, Psg, Villarreal, Eintracht, Slavia Praga, Bodo Glimt, Copenhagen, Monaco.
NAPOLI, affronterà: Chelsea (C), Manchester City (T), Eintracht (C), Benfica (T), Sporting Lisbona (C), Psv (T), Qarabag (C), Copenaghen (T).
Bodo Glimt, affronterà: Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus, Atletico, Tottenham, Slavia Praga, Monaco, Galatasaray.
Sporting Lisbona, affronterà: Psg, Bayern Monaco, Bruges, Juventus, Marsiglia, Napoli, Kairat, Athletic Bilbao.
Psv, affronterà: Bayern Monaco, Liverpool, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union SG, Newcastle.
Ajax, affronterà: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marsiglia, Galatasaray, Qarabag.
Slavia Praga, affronterà: Barcellona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Pafos.
Olympiacos, affronterà: Real Madrid, Barcellona, Bayer Leverkusen, Arsenal, Psv, Ajax, Pafos, Kairat Almaty.
——
Copenaghen, affronterà: Borussia Dortmund, Barcellona, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat Almaty, Qarabag.
Monaco, affronterà: Manchester City, Real Madrid, Juventus, Bruges, Tottenham, Bodo Glimt, Galatasaray, Pafos.
Galatasaray, affronterà: Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Eintracht, Bodo Glimt, Ajax, Union SG, Monaco.
Union SG, affronterà: Inter, Bayern Monaco, Atalanta, Atletico Madrid, Marsiglia, Psv, Newcastle, Galatasaray,
Qarabag, affronterà: Chelsea, Liverpool, Eintracht, Benfica, Ajax, Napoli, Copenaghe, Athletic Bilbao.
Athletic Bilbao, affronterà: Psg, Borussia Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Newcastle.
Newcastle, affronterà: Barcellona, Psg, Benfica, Bayer Leverkusen, Psv, Marsiglia, Athletic Bilbao, Union SG.
Pafos, affronterà: Bayern Monaco, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Praga, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty.
Kairat Almaty, affronterà: Real Madrid, Inter, Bruges, Arsenal, Olympiacos, Sporting Lisbona, Pafos, Copenaghen.
LE 36 SQUADRE PARTECIPANTI DIVISE PER FASCE
FASCIA 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcellona
FASCIA 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Francoforte, Bruges
FASCIA 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisbona, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Marsiglia
FASCIA 4: Copenhagen, Monaco, Galatasaray, Union SG, Qarabağ, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat
