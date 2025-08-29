BREVI

Il Fenerbahce caccia Mourinho dopo l’eliminazione dalla Champions

Vincenzo Letizia 29 Agosto 2025 0 38 sec read

Si separano le strade del Fenerbahce e di Josè Mourinho: così si legge dal comunicato ufficiale diffuso dal club turco

Con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, il Fenerbahce ha fatto sapere che Josè Mourinho non è più l’allenatore del club.

Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra di calcio professionistica dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l’impegno profuso per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera“, si legge nelle righe diffuse dalla formazione turca.

Decisiva la mancata qualificazione in Champions League, non arrivata dopo la sconfitta subita contro il Benfica ai preliminari.

Il doppio confronto ha infatti visto prevalere la formazione portoghese, che dopo il pareggio dell’andata ha vinto la sfida del ritorno per 1-0.

Commenti

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Pallone d’oro 2025 – Il centrocapista scozzese annoverato tra i 30 papabili al prestigioso premio

Arriva da un giornalista della Gran Bretagna, tale  Cohen, la notizia della candidatura del centrocampista azzurro, Scott Mc Tominay, di nazionalità scozzese, al Pallone d’oro […]

6 Agosto 2025 0 39 sec read

LUTTO – Tragedia per il giocatore del Bari, Verreth: morto il figlio di un anno in Belgio

Una tragedia ha colpito il mondo del calcio e, in particolare, la squadra del Bari. Matthias Verreth, centrocampista belga da poco approdato in Puglia, ha ricevuto […]

27 Luglio 2025 0 1 min read

MONDIALE PER CLUB – Juventus-Manchester City 2-5,  bianconeri secondi nel girone

Prova di forza della squadra di Guardiola. La vittoria è arrivata con un risultato piuttosto rotondo. Parte forte il City che passa in vantaggio con […]

27 Giugno 2025 0 20 sec read

MONDIALE PER CLUB, risultati e classifiche: avanti Real Madrid e Al Hilal. Il quadro degli ottavi

Si è chiusa la fase a gironi del Mondiale per Club. L’Inter e la Juventus sono riuscite a centrare l’obiettivo qualificazione agli ottavi di finale. I nerazzurri hanno […]

27 Giugno 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui