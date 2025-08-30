BREVI

Marelli sul giallo a De Bruyne: “Rischia, ma mancano due elementi per l’espulsione”

Vincenzo Letizia 30 Agosto 2025 0 51 sec read

L’ex arbitro Luca Marelli dagli studi di DAZN ha analizzato alcuni episodi arbitrali legati a Pisa-Roma e Napoli-Cagliari. Sulla rete annullata a Soulé: “Dal live non si era visto, ma dal replay frontale si nota il colpo di testa e poi il tocco di braccio. Non si puo segnare se chi segna tocca con il braccio anche se in maniera casuale”.

Sul tocco di braccio di Canestrelli sul cross di Soule nel primo tempo, nell’area del Pisa: “Il tocco di braccio che c’è stato, ma non punibile. Arriva il cross da vicino e soprattutto Canestrelli cerca in ogni modo di evitare il tocco portando il braccio dietro la schiena con un movimento a chiudere e inoltre era lungo il corpo

Sull’ammonizione di De Bruyne: “Ci potevano essere estremi per il cartellino rosso, ma ne mancano un paio. Contatto sopra la caviglia, ma mancano due elementi: l’affondo del colpo, scivola dalla tibia, non c’è colpo secco. Non c’è poi velocità d’impatto, sia il giocatore del Cagliari che quello del Napoli erano in posizione statica”.

Commenti

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

