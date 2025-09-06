Mario Giuffredi a Kiss Kiss Napoli: “Politano a vita a Napoli, rinnovo fino al 2028”

Il procuratore di Di Lorenzo e Politano Mario Giuffredi è intervenuto nel corso della puntata odierna di Radiogoal su Kiss Kiss Napoli: “L’esordio dell’Italia di Gattuso è stato roboante per il risultato e l’entusiasmo attorno alla nazionale. Una squadra molto offensiva, con Retegui e Kean affiancati da Politano e Zaccagni. Serata per me significativa perché tre degli undici erano miei assistiti, in più l’esordio anche di Pio Esposito. Per me una serata importantissima. Politano insieme a Di Lorenzo una colonna portante del Napoli degli ultimi anni, importante la fascia destra dove ha influito molto nel percorso di questa squadra. Matteo all’Inter con Conte aveva avuto poco spazio, ma il fatto che adesso sia un protagonista dimostra che l’allenatore del Napoli dà merito all’impegno. E questo deve essere da sprone per tutti i calciatori, Politano ha la fiducia di Conte perché si è sempre impegnato ed ha dimostrato spirito di sacrificio. Questi aspetti sono molto riconosciuti da parte dell’allenatore. Tatticamente Politano è l’ago della bilancia, e questo perché mentalmente è sempre pronto ad eseguire determinate situazioni che gli chiede l’allenatore e questo consente a Conte anche di cambiare modulo. Stiamo parlando col Napoli per il rinnovo e prolungarlo fino al 2028. Ci stiamo lavorando da un bel po’ di tempo, e Matteo vorrebbe chiudere il più tardi possibile la carriera ma chiuderla qui al Napoli. Lui ha 32 anni, non è vecchio, e se hai avuto una vita privata ineccepibile oggi puoi performare fino a 37/38 anni. Acerbi, Darmian, ma lo stesso Cristiano Ronaldo giocano a dispetto dell’età. E Politano è uno di questi, l’anagrafica c’entra poco nella capacità di offrire prestazioni di alto livello. Speriamo di annunciare il rinnovo nelle prossime due settimane. Di Lorenzo anche vuole rimanere tanti anni al Napoli, sono la colonna portante di questa squadra e sono anche riconoscenti nei confronti della società. Vogliono continuare a vincere con questa maglia. Marianucci è un ragazzo che sa quello che vuole, viene da una gavetta veloce, passando dalla Serie C alla Serie A e poi addirittura Napoli. Ieri esordio nell’Under-21 e lui è molto contento, spero diventi una colonna di questo ciclo degli azzurrini. Lui è arrivato in una delle squadre più forti d’Europa con uno degli allenatori più forti del mondo. Sono convinto che in futuro sarà uno dei calciatori più importanti del Napoli, dovrà stare lì ad imparare e crescere. Io gli dico sempre di provare a seguire le orme di Di Lorenzo. Conte non regala niente a nessuno, una persona rigida e meritocratica nelle sue scelte e se Vergara è stato confermato vuol dire che ha dimostrato sul campo di meritare questa chance. Anche lui ha una soglia del sacrificio molto alta, e il mister gli ha riconosciuto ciò che ha dimostrato nei due ritiri di quest’anno. Secondo me resterà ancora tanti anni a Napoli perché ha tutte le qualità per poter crescere ancora. Stiamo parlando col Napoli per il rinnovo, e spero che anche per lui si possa arrivare ad un prolungamento del suo contratto. Nella Fiorentina ho sia Ranieri che Parisi, sarà una partita bellissima contro il Napoli. Ha un allenatore che ha esperienza e qualità, sarà il primo vero grande test del Napoli. Sarà una partita di grande livello, non sarà facile per gli azzurri e sarà il vero primo test per gli azzurri. Zaccagni è il simbolo della Lazio, ha voluto fare un contratto lungo per legarsi a questo ambiente perché è un club dove sta bene. Essere capitano della Lazio ed arrivare in nazionale, vivere a Roma in un club storico credo per lui sia una grande soddisfazione. Pio Esposito è andato all’Inter da bambino, ed oggi in una settimana fare il debutto in Serie A e poi in nazionale credo sia una storia da libro Cuore. C’è stato un grande lavoro da parte del club per fargli fare il suo percorso, da Baccin a Marotta, e spero che possa fare una lunga carriera. Nel calcio le qualità tecniche sono importanti, ma prima di queste vengono prima le qualità degli uomini e per me nella scelta dei miei assistiti preferisco sempre avere dei giocatori caratterialmente di spessore”.