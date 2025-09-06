ALTRI SPORT

MONDIALI VOLLEY – Italia in finale, battuto il Brasile. Domani alle 14 la finalissima

Vincenzo Letizia 6 Settembre 2025 0 12 sec read

L’Italia ha battuto 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13) il Brasile e raggiunge la finale dei mondiali di pallavolo femminile.

Domani le azzurre sfideranno per il titolo iridato la Turchia che ha superato 3-1 (16-25; 25-17; 25-18; 27-25) il Giappone.

Vincenzo Letizia

