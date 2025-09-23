Dove può arrivare il Napoli quest’anno? Quote, statistiche e principali rivali

L’esordio in Champions del Napoli ha lasciato l’amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato, con un primo tempo stratosferico dei Partenopei, un’occasione da gol dopo pochi minuti e un’operazione di contenimento dove, Milinkovic Savic ha messo un intero Vesuvio davanti la porta, per non far passare le furie inglesi del Manchester City.

Nel secondo tempo, però, l’armata di Guardiola penetra la retroguardia napoletana e il sogno si infrange, restano solo i rimpianti. Il Napoli ha concluso con quell’unico tiro in porta e il 24% del possesso palla, contro 23 tiri totali del City, di cui 8 in porta: serve altro per vincere in questo torneo. Tuttavia, i Partenopei dominano le scommesse sportive di Serie A e Champions 2025/2025 e, nel secondo caso, almeno come seconda migliore italiana del torneo. La domanda che tutti ci stiamo ponendo è: dove può arrivare il Napoli quest’anno?

Le rivali del Napoli in Champions

Dopo i Citizens restano diverse avversarie non proprio facili nel girone unico del Napoli, in Champions. Sporting, PSV, Francoforte, Benfica, Qarabag, Copenhagen, Chelsea, queste le altre 7 rivali della squadra allenata da Conte. Il cammino non è ancora stato chiuso, le opportunità sono molte per superare la prima fase, più difficile ma non impossibile la top 8, meglio favorita la soluzione playoff. La quota Antepost del Napoli vincente Champions è salita da 23 a 26, soltanto l’Inter è davanti nel palinsesto, con la Juventus vincente quotata a 34.

Inter e Juve nemiche inseparabili in campionato

Mentre il Biscione vola in Champions, ma floppa malamente in campionato, la Vecchia Signora ha dimostrato in pochi giorni di essere all’altezza di ogni competizione quest’anno, almeno fino a prova contraria. In questa dimensione, si delinea il classico scenario della grande commedia di Serie A, con Beneamata e Zebre acerrime nemiche inseparabili in campionato e nella questione Coppa Italia.

Da un lato, sicuramente questi due club potrebbero mettere i bastoni tra le ruote all’armata Azzurra, dall’altro lato, siamo di fronte al miglior Napoli di sempre, capace di creare continuità statistica in campionato e di lottare a testa alta in Champions, come abbiamo visto nel match d’esordio. Nelle scommesse champions league del capocannoniere su betfair non ci sono calciatori napoletani tra i favoriti, segno di un club coeso che non lascia spazio ai singoli, seppur le pedine individuali fanno la differenza.

Roma e Milan le altre grandi rivali in campionato

Per quanto riguarda la questione scudetto e Coppa Italia, i Partenopei dovranno sicuramente lottare duro anche contro Roma e Milan, che restano nella top 5 delle favorite. Il Diavolo è quotato vincente a 7.5, mentre la Lupa è quotata a 9.5, con il valore sceso di diversi punti nelle ultime settimane, segno di prestazioni statistiche al top, nonostante la sconfitta contro il Torino nella terza di campionato.

Dove può arrivare il Napoli quest’anno? Ovunque. Le statistiche e le quote ci parlano di una grande squadra, come abbiamo avuto il piacere di vedere sul campo, tuttavia, stiamo parlando di tre tornei maledetti, dove ogni singolo episodio, la sorte e la malasorte, giocano sempre un ruolo chiave per i club che vogliono provare a vincere.