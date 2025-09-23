BOLLETTANDO

Serie A, per i bookie Napoli già senza rivali per lo scudetto: Inter e Milan scavalcano la Juve in quota

Vincenzo Letizia 23 Settembre 2025 0 51 sec read

ROMA – Quattro vittorie su quattro, vetta della classifica in solitaria e ‘fuga’ nelle quote scudetto. L’inizio di campionato del Napoli non poteva essere migliore. I partenopei, campioni in carica in Serie A, puntano ad uno storico bis. Per i bookie, come riporta Agipronews, questa opzione sembra essere la più probabile: il quinto tricolore per la squadra di Antonio Conte passa infatti dai 2,05 offerti la scorsa settimana agli attuali 1,90 su Snai e 1,96 su 888sport. Alle spalle dei nerazzurri, se fino a sette giorni fa c’era la Juventus di Igor Tudor a 5,80, il pari a Verona contro l’Hellas fa scivolare al quarto posto i bianconeri, ora in lavagna a 7. Al secondo posto, a 5,50, si piazza invece l’Inter di Cristian Chivu, reduce dal successo casalingo contro il Sassuolo. Chiude il podio, a 6, il Milan di Massimiliano Allegri, trionfante a Udine con un perentorio 0-3. Più lontana, a 12, la Roma di Gian Piero Gasperini, vittoriosa nel derby contro la Lazio grazie al gol di Lorenzo Pellegrini.

 

FP/Agipro

 

 

 

 

 

 

 

 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Serie A, Napoli-Salernitana: quota blindata per gli azzurri, tre punti per lo scudetto a 1,21

Vincere il derby contro la Salernitana e sperare in un mancato successo della Lazio contro l’Inter per festeggiare lo scudetto con sei giornate di anticipo. […]

28 Aprile 2023 0 1 min read

Napoli, Spalletti in bilico: in quota l’ipotesi divorzio, i bookie scommettono sul futuro alla Fiorentina. Un clamoroso ritorno alla Roma a 35

ROMA – Dopo le ultime esperienze con Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso, non andate secondo i piani, la panchina del Napoli sembrava aver trovato in […]

27 Aprile 2022 0 1 min read

Serie A: Napoli-Sassuolo, un’altra vittoria azzurra a 1,35

La vittoria sul Liverpool e le tre vittorie ottenute al San Paolo in campionato spingono il Napoli verso la prossima giornata di Serie A. Le […]

5 Ottobre 2018 0 51 sec read

Napoli, l’ennesimo stop allontana la Champions: per i bookie si impennano le quote per un arrivo in top-4

Il Napoli cade ancora in trasferta e fa un pesante passo indietro nella corsa a un posto in Champions League. Secondo i betting analyst di […]

12 Febbraio 2024 0 39 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui