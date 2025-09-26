COPERTINA

ANTEPRIMA PARTITA MILAN vs NAPOLI – La Capolista in cerca di punti d’oro al Meazza

Armando Fico 26 Settembre 2025 0 1 min read

Altro esame significativo per la Capolista del campionato che, domenica prossima, sarà ospite, per la quinta giornata di A,  a Milano, per affrontare, al Meazza, i rossoneri di Allegri, reduci da quattro successi consecutivi, tra massima serie  e Coppa Italia. La compagine lombarda gode di ottima salute e per gli azzurri la gara si presenta assai ostica. Il Napoli ha perso, per un nuovo infortunio, un perno fondamentale della rosa, ovvero Alessandro Buongiorno, il quale resterà fuori dai campi di gioco, almeno per tre settimane. Il difensore, ex granata, già ha saltato tante partite l’anno scorso e pare che la storia si ripeta anche in questa stagione. In difesa, tuttavia, potremmo rivedere Rrrahmani che rientrerrebbe dopo un paio di gare saltate, mentre a sostituire l’infotunato centrale azzurro, a meno di sorprese, sarà il brasiliano Juan Jesus. Per il resto, ritorno da titolari per Anguissa e Lobotka. In avanti, malgrando la non brillante prova col Pisa,  confermato Hojlund, con Lorenzo Lucca pronto a subentrare a partita in corso. Confermato pure Alex Meret in porta. Naturalmente non si toccano De Bruyne e Mc Tominay. In casa del Diavolo, Allergri manderà in campo la migliore formazione, cioè quella che si è dimostrata vincente., con Gimenez punta centrale accanto a Pulisic. Quindi i probabili 22 di San Siro potrebbero essere i seguenti:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

E’ l’ora dei numeri di questo big match: il Milan ed il Napoli si sono incontrati in  4 competizioni per un totale di 177 partite, Gli azzurri hanno ottenenuto 53 vittorie, 54 pareggi e 70 sconfitte. In totale 200 gol fatti e 253 gol subiti. Dunque i rossoneri sono nettamente in vantaggio sugli nospiti, però, negli ultimi anni la tendenza sembra  cambiata, il Napoli nelle due  recenti sfide, ha sempre vinto. Dirigerà la partita l’arbitro  Chiffi di Pasdovacol quale i pèartenopei non hanno mai perso.

