Fulvio Collovati: i tanti infortuni di Buongiorno? Si gioca troppo

Vincenzo Letizia 26 Settembre 2025 0 58 sec read

L’ex calciatore e opinionista Fulvio Collovati è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Bisogna studiare perché Buongiorno ha tutti questi infortuni. Io ho una mia teoria, col fatto che si giochi così tanto tra Champions e campionato magari questo incide sui muscoli dei calciatori. Una volta andando in ritiro il pallone lo toccavi dopo i primi dieci giorni. Facevi forza muscolare, resistenza, andavi a scalare tra le varie distanze e poi allenavi la velocità. Adesso il calcio è cambiato e si fanno subito le turnee dopo pochi giorni. La maggior parte delle squadre ha tanti infortunati, però hanno 30 calciatori, ma una volta non era così. Ho avuto tre allenatori che mi dicevano “lancia lungo sulla punta”, vedere adesso che ad un portiere come Milinkovic-Savic salta la linea per trovare la punta mi manda ai matti perché è una cosa che prima facevano i difensori. Se fai gol partendo dal rilancio del portiere, però, non è perché sei bravo tu ma perché i difensori non sanno più marcare. Allegri prima veniva tacciato di corto-muso, adesso invece abbiamo visto il Milan vincere dominando a Udine come il Napoli ha dominato a Firenze”.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

