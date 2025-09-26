Fulvio Collovati: i tanti infortuni di Buongiorno? Si gioca troppo

L’ex calciatore e opinionista Fulvio Collovati è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Bisogna studiare perché Buongiorno ha tutti questi infortuni. Io ho una mia teoria, col fatto che si giochi così tanto tra Champions e campionato magari questo incide sui muscoli dei calciatori. Una volta andando in ritiro il pallone lo toccavi dopo i primi dieci giorni. Facevi forza muscolare, resistenza, andavi a scalare tra le varie distanze e poi allenavi la velocità. Adesso il calcio è cambiato e si fanno subito le turnee dopo pochi giorni. La maggior parte delle squadre ha tanti infortunati, però hanno 30 calciatori, ma una volta non era così. Ho avuto tre allenatori che mi dicevano “lancia lungo sulla punta”, vedere adesso che ad un portiere come Milinkovic-Savic salta la linea per trovare la punta mi manda ai matti perché è una cosa che prima facevano i difensori. Se fai gol partendo dal rilancio del portiere, però, non è perché sei bravo tu ma perché i difensori non sanno più marcare. Allegri prima veniva tacciato di corto-muso, adesso invece abbiamo visto il Milan vincere dominando a Udine come il Napoli ha dominato a Firenze”.