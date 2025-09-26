NEWS

Novellino: “Napoli e Milan hanno un centrocampo straordinario, ma in difesa meglio gli azzurri“

Vincenzo Letizia 26 Settembre 2025 0 57 sec read

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’allenatore Walter Novellino: “Sia Napoli che Milan stanno ottenendo ottimi risultati. Gli azzurri hanno fatto una campagna acquisti straordinaria, ma anche il Milan. Le due squadre hanno un centrocampo straordinario. La squadra di Allegri sa chiudersi bene e ripartire, ma anche il Napoli. Conte ha trovato una certa solidità, a parte i problemi visti col Pisa. Mi sta piacendo molto Spinazzola, è tornato quello dei tempi con la nazionale. Lucca si è ritrovato presto e sono certo che sarà una scommessa vinta da Conte. Il Napoli forse potrà pagare la stanchezza per la doppia competizione, mentre il Milan ha dalla sua una grande qualità dei calciatori, ma forse deve ancora migliorare qualcosa in difesa. Modulo? La differenza la fanno i principi e i compiti dei calciatori nelle fasi di possesso e non posso. Il Napoli ha giocatori importanti e che fanno la differenza. Sia gli attaccanti che i centrocampisti fanno un lavoro completo e fanno quello che gli chiede l’allenatore. L’anno scorso il Napoli è partito in sordina: quest’anno ha le quattro competizioni e una rosa straordinaria”. 

