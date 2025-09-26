Cuomo: “Leao è pronto, ma non partirà titolare. Nkunku farà coppia con Pulisic nell’attacco del Milan“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’allenatore Michael Cuomo: “Leao è recuperato, ma credo che entrerà a partita in corso. Verrà gestito e non penso partirà dal primo minuto. Mi aspetto Nkunku titolare con Pulisic, e il portoghese da subentrante. Leao è un giocatore che da solo può fare la differenza. Il piano partita di Allegri è soprattutto di non prendere gol. Mi aspetto un Napoli all’attacco e che fa la partita. Il Milan è cresciuto dopo l’arrivo di Rabiot. Allegri sa che quella di domenica sarà la prima partita scudetto, e per questo il suo imperativo sarà non perderla. Mi aspetto un Milan chiuso e attento dietro. Non perdere queste sfide è l’unico modo per sfruttare al meglio la settimana piena. Difendersi al meglio con le unghie e con i denti”.