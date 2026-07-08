NM LIVE – de Giovanni, Massimiliano Esposito, Coppola, Petrazzuolo, Mignano, Mandato e Pavarese

NM LIVE – de Giovanni: “La nuova maglia del Napoli è bellissima, mercato? C’è tanto lavoro da fare, la rosa va sfoltita, ma ci sono diverse situazioni da valutare”

MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mondiali? Sin dal primo istante sono successe tante cose brutte e strane, tra arbitri esclusi, controlli eccessivi, restrizioni e revoca della squalifica di Balogun. E’ stato un brutto gesto da parte della FIFA. L’Egitto aveva la partita in pugno, poi ci sono stati degli episodi negativi. Portare Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina in semifinale sarebbe importante per l’organizzazione, quindi stiamo vedendo qualcosa di strano. Nei quarti ci sono sei europee, una africana e una sudamericana, quindi il calcio europeo ha sempre più potere. Orsato nuovo designatore arbitrale? Lo conosciamo bene, non è un nome che ci rende sereni. Esistono delle regole, ma ci sono delle falle nel protocollo. Spero di sbagliarmi, Orsato potrebbe anche rappresentare una triste continuità. Il mondo arbitrale vive un momento molto negativo, spero di poter vedere qualcosa di meglio. Magari da designatore farà cose migliori rispetto al passato. Malagò è un grande dirigente, vedremo cosa riuscirà a fare, ma nessun pregiudizio. Nuova maglia del Napoli? Bellissima, il Napoli ha dimostrato attenzione al passato del club azzurro. Ci saranno tante iniziative, ma l’anno del centenario è iniziato bene. Spero si possa fare bene anche dal lato tecnico, ma al momento siamo fermi. Bisogna fare tante cessioni prima di acquistare, ma non so come andrà a finire questo mercato. Il Napoli tante volte ha fatto degli acquisti incredibili, ma ora ci sono 47 giocatori in organico, di cui molti da piazzare altrove, non sarà facile. In porta c’è una situazione particolare, Di Lorenzo non ha una vera riserva da due anni e lo stesso capitano non offre le stesse garanzie. Hai perso poi Juan Jesus, il quale l’anno scorso ha giocato tantissimo. Gila? Peccato non averlo preso, ma a quelle cifre era impensabile. Servirà dunque un centrale, anche perchè Rafa Marin e Marianucci non rappresentano un passo in avanti. Ci sono anche delle incognite a centrocampo, non sappiamo come si giocherà e che fine faranno Lobotka e Anguissa. Da valutare anche le situazioni difficili di De Bruyne e Lukaku: il primo è stato messo in panchina da Garcia ai Mondiali, Lukaku segna ma ha pochi minuti nelle gambe a un anno dall’infortunio. Ci sono infine tanti esterni offensivi, ma in pochi danno garanzie. Alisson Santos, Neres se sta bene e magari Vergara sono garanzie, ma anche Vergara è un trequartista non un esterno. Hojlund non potrà giocare tutte le gare, non sappiamo chi sarà la sua riserva. Non vanno piazzati solo gli esuberi, ci sono tantissime cose da fare. Haaland fu vicino al Napoli, poi saltò tutto per le commissioni? Il Napoli ha trattato tanti calciatori negli anni, quindi vale poco questo discorso. Il Napoli poi prese Osimhen, che con la testa giusta vale quanto Haaland. Norvegia? Sulla partita secca può accadere tutto, anche se l’Inghilterra resta molto forte, ma non è imbattibile. In semifinale potrebbe poi trovare un’Argentina non solidissima. La vincitrice potrebbe venire fuori più dalla eventuale semifinale Francia-Spagna”.

NM LIVE – Max Esposito: “Napoli? Sarà difficile cedere 25 giocatori, Manna dovrà fare un grande lavoro, Allegri avrà il tempo per fare le sue valutazioni, Lukaku è ancora un giocatore molto importante”

MASSIMILIANO ESPOSITO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mondiali? Parliamo sempre delle stesse cose, gli episodi arbitrali ci sono sempre anche nel campionato italiano. Il livello degli arbitri in generale è basso, ma ci può stare, in fondo è calato anche il livello dei calciatori a mio avviso. Vengono commessi degli errori grossolani ed è un peccato, perchè a questi livelli certe sviste non sono accettabili. Poi dopo partono le polemiche ed escono fuori delle parole anche eccessive come nel caso dell’Egitto. Bisogna rivedere un po’ tutto. Nuova maglia del Napoli? La maglia del Napoli si ama e basta sempre a prescindere, poi è anche molto bella. Speriamo che il Napoli Calcio si ricordi dei suoi ex calciatori, almeno i napoletani che tifano per il Napoli. Il Napoli deve fare tante cessioni? Cederne 25 come ha detto De Laurentiis è difficile, soprattutto prima del ritiro. Potrà avvenire tutto durante i ritiri, ma al momento è dura. Manna dovrà essere molto bravo a piazzare gli esuberi, ma 25 sono troppi. Allegri poi vorrà vederli tutti sul campo per valutarli, quindi dobbiamo avere un po’ di pazienza. Futuro di Lukaku? Messo nei minuti finali può fare ancora la differenza, lo sta dimostrando ai Mondiali. Il Napoli farà le sue valutazioni, ma Lukaku resta un giocatore importante. Poi dipenderà tanto dalla condizione fisica, ma lo stesso discorso vale anche per De Bruyne. Hanno una certa età, avere sempre la stessa fame e condizione non è facile”.

NM LIVE – Coppola: “La nuova maglia del Napoli è un pezzo da collezione, mercato? ADL ha ragione, vanno ceduti tanti calciatori”

GIANFRANCO COPPOLA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “America’s Cup? Sono iniziati i primi preparativi, anche se a livello di comunicazione c’è stato qualche problemino. Nuova maglia del Napoli? Una bella maglia, è un pezzo da collezione sicuramente in occasione dei 100 anni. Rosso revocato a Balogun? Ci sono stati dei casi in passato, ma non simili a questo, non nella stessa competizione. E’ stata una pagina nera, anche lo stesso Malagò è stato duro a tal proposito. Siamo arrivati al punto di non ritorno, un politico non può intervenire sulla giustizia sportiva. Il calcio deve tornare a una dimensione umana, ormai i ragazzi vedono il calcio soltanto sui social e in tv. Non ci sono più allenamenti a porte aperte o inaugurazioni pubbliche come in passato. Il Napoli deve fare tante cessioni prima di acquistare? De Laurentiis da imprenditore non ha torto, ma tutto dipenderà dalle richieste di Allegri. Manna riuscirà a sistemare un po’ di calciatori, poi vedremo qualcosa in entrata, Stadio? Abbiamo sentito le parole di ADL, Manfredi e Fico, lì De Laurentiis non ha totalmente ragione, sul mercato invece è stato chiaro ed ha ragione. Ad Allegri qualche giocatore rientrato dal prestito potrà piacere, altri invece andranno via. Norvegia di Haaland? Dipende dagli accoppiamenti, ora sfiderà l’Inghilterra. La Norvegia gioca molto bene e ha un attaccante clamoroso, lo abbiamo visto anche contro il Brasile. Può arrivare lontano, ma non credo che possa vincere la Coppa del Mondo”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, lanciata la nuova campagna abbonamenti, mercato? Affondo del Bologna per Folorunsho, Zerbin si avvicina al Frosinone, le ultime”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Mondiali? Stiamo arrivando nel clou. Dobbiamo iniziare a penare a chi potrà vincere: la Norvegia è la sorpresa, chissà se Haaland riuscirà a trionfare. Fino ad ora è stato devastante, ha eliminato da solo il Brasile. La Norvegia potrebbe anche arrivare in fondo, sarebbe una bella sfida tra Haaland e Mbappè eventualmente. Messi intanto continua a segnare, grande rimonta dell’Argentina al di là degli episodi, è stata una bella partita. Enzo Fernandez ha fatto un grande gol nel finale, l’avrei voluto vedere al Napoli. Ora l’Argentina dovrà affrontare la Svizzera, faremo un po’ il tifo. Intanto il Napoli ha lanciato la nuova campagna abbonamenti, il club ha fornito tutti i dettagli sul suo sito ufficiale. Mercato? Possibile affondo del Bologna per Folorunsho, ma al momento l’offerta è di un prestito con diritto di riscatto. Anche Zerbin è in uscita, è vicino al Frosinone. Diversi giocatori del Napoli potrebbero fare comodo ad altre squadre, anche lo stesso Lucca potrebbe rilanciarsi altrove. Insigne intanto, ex capitano azzurro, giocherà il prossimo anno alla Sampdoria”.

NM LIVE – Mignano: “Napoli? ADL è stato chiaro, bisogna cedere prima di acquistare, il club ora punta a una gestione più sostenibile”

RAFFAELE MIGNANO, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mondiali? L’Argentina ha fatto una grande rimonta, ma l’arbitraggio è stato sfavorevole all’Egitto. Il business domina il mondo del calcio purtroppo. Poi ci sono state belle giocate e belle partite, ma ora nei quarti ci sono le solite europee. Mercato del Napoli? Non vorrei essere nei panni di Allegri in questo momento. Ha delle grandi responsabilità dopo gli anni di Conte, in più ci sono tante situazioni da valutare visti i tantissimi giocatori presenti in rosa. De Laurentiis ha detto che bisogna prima vendere e poi forse acquistare, quindi sono un po’ preoccupato. Molti giocatori sono anche in scadenza nel 2027, quindi bisogna cedere ora prima di perderli a zero. Lukaku e De Bruyne? Il Napoli deve valutare bene il loro futuro, il club vuole tornare a essere più sostenibile, quindi i loro ingaggi sono molto elevati. Maglia del Napoli? Molto bella, ma ce ne saranno tante altre. Speriamo che ad onorare queste maglie ci siano dei calciatori adatti alle esigenze del club”.

NM LIVE – Mandato: “Bellissima la nuova maglia del Napoli, De Laurentiis ormai è innamorato del club, buon segno in vista del futuro”

TOMMASO MANDATO, avvocato, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mondiali? Abbiamo visto tante belle cose, ma anche cose decisamente brutte. Il calcio non è più solo uno sport, è anche grande fonte di guadagno. Certi episodi sono sempre più evidenti, la passione per il calcio resta, ma emergono sempre situazioni discutibili. Ci sono stati stupendi e tante altre cose veramente belle, ma certi atteggiamenti dei politici e della FIFA non sono più accettabili. Napoli? La priorità al momento è la cessione degli esuberi, ma più lo si dice peggio è, perchè ora tutti sanno che il Napoli ha questa esigenza, quindi tutti giocheranno al ribasso. Le risorse economiche sono inferiori al passato e in più il monte ingaggi è fin troppo elevato. Ora parlare di mercato è inutile, è troppo presto vista la situazione. I giocatori in scadenza nel 2027 sono un problema, anche perchè in pochi faranno offerte ora per loro, punteranno a prenderlo a zero a gennaio. La maglia nuova del Napoli è bellissima, belle anche le lacrime di Valentina e Aurelio De Laurentiis. Anche il presidente ormai è innamorato del Napoli, quindi è buon segno in vista del futuro”.

NM LIVE – Pavarese: “Nuova maglia del Napoli? Straordinaria, Valentina De Laurentiis è un grande valore aggiunto per il club, mercato? Manna ha le idee chiare”

GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Tour de France? E’ sempre molto affascinante, in ogni tappa. Polemiche ai Mondiali dopo Argentina-Egitto? In questa edizione dei Mondiali il supporto del VAR è stato molto importante, quindi non comprendo bene le proteste dell’Egitto, non ho visto episodi eccessivi. Complimenti all’Egitto comunque, è stato ad un passo dall’impresa. Nuova maglia del Napoli? Straordinaria, mi piace molto anche il logo del centenario. Valentina De Laurentiis è un valore aggiunto per il Napoli, sta dimostrando di avere grandi qualità. Mercato del Napoli? Manna ha le idee chiare, conosce bene la situazione. Ci saranno già in ballo delle trattative, poi dipenderà dalle volontà del club. Lukaku come bomber di scorta? Il suo atteggiamento negli scorsi mesi non è stato bello, si è rotto qualcosa con il club azzurro, in caso di permanenza potrebbe però essere un valore aggiunto”.