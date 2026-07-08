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Daniele Dallera a Stile TV: il Mondiale è macchiato da Infantino

Vincenzo Letizia 8 Luglio 2026 0 1 min read

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Daniele Dallera, giornalista

“Caso Rocchi? Nonostante le indagini e gli interrogatori già avviati, la procura attiva, anche in quei giorni c’erano colloqui e dialoghi compromettenti. I dirigenti dell’Inter non sono indagati, ma colloqui spregiudicati tra arbitri, designatori appena dimessi sono stati intercettati, con nuove intercettazioni prima sospese e poi riavviate. Materiale da documentazione dalla procura di Milano verrà portata a conoscenza della giustizia sportiva, del pm Chinè e questo è un primo sviluppo. Dobbiamo essere attenti cronisti e riportare ciò che emerge e sicuramente ci vedo tanta confusione a livello arbitrale. Ho fiducia in Malagò, è capace. Ha espresso talento, è una buona guida e il calcio credo abbia scelto bene stavolta. Già i nomi che si fanno per la direzione tecnica della Nazionale per la guida sono di primissima qualità. Con Paolo Maldini sono ore decisive, bisogna smetterla di riflettere e iniziare a prendere delle decisioni. Ma siamo proprio vicini. E’ vero che Maldini è affidabile, ha capacità, ma è un uomo complesso. Di sicuro affidamento, di certa qualità, ma questa lunga riflessione credo sia arrivata al suo finale. 

Il Mondiale è macchiato da Infantino, il suo organizzatore ha avuto ottime idee, ma quella decisione che ha promosso è il punto più basso. Non si dimetterà mai perchè deve esserci un concorso di forze: istituzionali, le federazioni. Credo che qualcosa, da ciò che mi risulta, dalle telefonate messe in atto, che qualcosa si stia muovendo nei confronti di Infantino, ma deve esserci un’offensiva più a largo raggio e che faccia male ad Infantino tanto quanto lui ha fatto male al calcio.  

Mi piacciono i presidenti che si interessano di una sola società. Preferisco avere un presidente del Napoli e un’altra proprietà affidata ad un altro imprenditore per il Bari. Sì, bisogna essere prudenti e cronisti, credo che certe procure debbano essere più prudenti ed evitare di sciogliere il Bari in un bicchiere d’acqua e non vedere società che sono messe peggio”. 

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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