Antonio Conte: a Milano non sarà una sfida scudetto, le assenze pesano, ma troveremo soluzioni

Vincenzo Letizia 27 Settembre 2025

Dopo cinque giornate non esistono match scudetto. A San Siro giocheremo uno scontro contro una diretta avversaria per il vertice, ma è presto per dare definizioni definitive dopo solo un mese dall’inizio del campionato“. Antonio Conte parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Milano.

E’ ovvio che quando affronti squadre della storia e della tradizione come il Milan, è sempre un big match. Abbiamo rispetto di ogni avversario che si chiami Milan, Inter o Juventus ma lo stesso rispetto lo portiamo anche per tutte le squadre del campionatoSiamo appena all’inizio e il percorso è lungo per tutti

Sarà una partita difficile ma allo stesso tempo è anche una bella vetrina per i ragazzi. Cercheremo di fornire una bella prestazione. E’ ovvio che quando giochi in palcoscenici importanti come San Siro bisogna essere all’altezza delle attese e dimostrare il nostro potenziale”.

Il Milan secondo lei è una favorita per lo scudetto?

Non mi permetto di dare del favorito a nessuno. Quello che posso dire è che Milan, Juve e Inter hanno scritto la storia del calcio italiano e saranno sempre protagoniste di un campionato non fosse altro che per il blasone e il palmares”

Noi dobbiamo cercare di fare la gara che abbiamo preparato noi, al di là di quello che ci aspettiamo dal Milan. Non parliamo di scudetto, non diamo definizioni a queste sfide dopo appena cinque giornate. Concentriamoci sulla partita e poi il tempo ci dirà come evolverà il cammino. Ognuno vorrà fare del proprio meglio, è una lotta per stare al vertice, credo che sarà un campionato equilibrato, ma adesso siamo solo all’inizio“.

Sulle assenze:

Rrahmani e Buongiorno domani non ci saranno, non è stata una settimana fortunata, ma nell’arco della stagione ci può stare e dovremo essere bravi a trovare le giuste soluzioni“.

Quello che io continuo a dire dall’inizio è che abbiamo inserito molti giocatori in rosa, ma che ci vuole anche pazienza per portarli al massimo. Ovviamente alcuni di loro l’esperienza dovranno svilupparla anche giocando questo tipo di sfide“.

Mi dispiace che non potranno seguirci i nostri tifosi, che ci danno sempre una spinta formidabile. Daremo il massimo anche per loro“.

