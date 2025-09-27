NEWS

Napoli in totale emergenza a San Siro contro il Milan

Vincenzo Letizia 27 Settembre 2025 0 34 sec read

Sarà un Napoli in totale emergenza difensiva quello che domani affronterà il Milan nel big match della quinta giornata di campionato.

Oltre a Buongiorno e Rrahmani, come annunciato da Antonio Conte in conferenza stampa, mancheranno all’appello anche altri giocatori.

Napoli, col Milan out anche Spinazzola e Olivera

“Abbiamo avuto altri problemi” ha dichiarato Conte alla vigilia del match di San Siro, senza svelare i nomi degli ulteriori assenti. A dare forfait sarebbero stati Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, entrambi indisponibili per la gara col Milan.

A San Siro, dunque, Conte sarà costretto a schierare una linea difensiva del tutto inedita, con Juan Jesus e Beukema al centro e Di Lorenzo e Gutierrez sulle corsie laterali.

Vincenzo Letizia

