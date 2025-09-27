IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

SAN SIRO – Che sfida quella tra Antonio Conte e Max Allegri, i due tecnici rivali da sempre

Armando Fico 27 Settembre 2025 0 43 sec read

I due allenatori poù scudettati d?Italia, saranno uno di frinte all’altro, domani sera, a San Siro, per dare vita ad un duello molto senhto.MaxAllegri, con la  Juventus, ha vinto 5 scudetti e quattro Coppe Italia, due Supercoppe italiane ed è arrivato due volte in finale di Champions League nell’arco di soli cinque anni. In totale i due allenatori hanno vinto 11 scudetti: Allegri ne ha 6.  Conte, invece, ha ottenuto i primi 3 successi con la Vecchia Signora, ed ha vinto altri due scudetti con Inter e Napoli. Insomma,  ben 11 scudetti in  due; dopo l’impresa  straordinaria dell scorso anno,  il buon Antonio on nasonde la voglia di continuare sulla falsariga del quarto tricoloew, un desiderio condiviso con la piazza napoletana. Massimiliano Allegri e Antobio Conte, in questi ultimi tempi, non hanno fatto altro che lanciarsi delle frecciainw pungent, Però, sarà il campo a decidere chi  la spunterà.

Armando Fico

