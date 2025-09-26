NEWS

De Laurentiis: “Scudetto? Stiamo già girando il nuovo film, ci sarà anche De Bruyne”

Vincenzo Letizia 26 Settembre 2025 0 29 sec read

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato al Cinema Metropolitan durante la presentazione del film Ag4ain: “Stiamo già girando le scene di questa stagione, ci sarà un prosieguo ed è partito tutto dalla firma di De Bruyne e l’arrivo dei nuovi calciatori. Con l’inserimento della Champions sarà chiaramente più articolato, vogliamo provare a fare qualcosa di diverso andando anche negli spogliatoi degli altri, sia in Italia che in Champions, visto che non ci faranno fare queste scene potremmo anche inventarle. Magari andando nello spogliatoio degli altri e dire ‘ve la state facendo sotto?”.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

AS: il Real vuole vendere James al Napoli, ma ADL vuole fare a modo suo: Atlético pronto a chiudere, il tempo gioca contro gli azzurri

De Laurentiis vorrebbe si portare il colombiano all’ombra del Vesuvio, ma lo vuole fare soltanto alle sue condizioni

8 Luglio 2019 0 50 sec read

Napoli-Inter, la sfida scudetto dei gemelli diversi

Una squadra che ha vinto sette gare per 1-0 e segnato solo due volte più di una rete (col Carpi e col Frosinone) contro la […]

24 Novembre 2015 0 1 min read

Ranocchia sbaglia e Higuain lo infilza, Inter beffata al 93’

All’ultimo minuto, quando ormai le due squadre erano già pronte a giocare i tempi supplementari. In quei sessanta secondi, l’Inter ha saputo sprecare quanto di […]

5 Febbraio 2015 0 3 min read

Marino sul Napoli: “Mi intrigano Beukema e Lang. E Hojlund può tornare quello di Bergamo”

“Non so se questo è il miglior Napoli dell’era De Laurentiis, non dimentichiamo le qualità di quello che ha vinto lo scudetto con Spalletti. Però […]

5 Settembre 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui