E’ morto a 95 anni Carlo Sassi, era il re della moviola

28 Settembre 2025

Un altro pezzo del calcio che piaceva a noi se ne va.

E’ morto a 95 anni Carlo Sassi, il giornalista che rese popolare la moviola. Nato a Milano il 1° ottobre 1929, dopo una carriera da calciatore venne assunto in Rai nel 1960 e da subito in campo per la  Domenica Sportiva, grazie a lui divenne celebre la moviola, in cui le azioni della partita venivano fatte vedere ai telespettatori al rallentatore e poi analizzate.

Vincenzo Letizia

