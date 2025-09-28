EDITORIALE

Addio a Carlo Sassi, il “papà” della moviola calcistica televisiva

Vincenzo Letizia 28 Settembre 2025 0 2 min read

di Peppe Iannicelli

E’ morto il giornalista Carlo Sassi, il papà della moviola televisiva calcistica. Scompare un altro protagonista indimenticabile delle domeniche italiane. I suoi tempi sono quelli del calcio alla domenica pomeriggio nei quali lo spezzatino era una pietanza prelibata e non la sequenza di partite ormai ad ogni ora del giorno e della notte. Il tempo nel quale il pallone non invadeva il palinsesto h24 7/7 giorni. Ed il pubblico era disponibile ad attendere ore prima di rivedere un episodio controverso. Al punto che durante 90minuto ( in onda poco dopo le 18.00) gli inviati quando c’era un episodio rinviavano per la soluzione del giallo addirittura alla Domenica Sportiva in onda alle ore 23.00 circa.

La moviola di Carlo Sassi, al principio in bianco e nero, era la Cassazione della giornata calcistica. Serviva a chiarire gli episodi dubbi nel corso della gloriosa Domenica Sportiva che concludeva il fine settimana ed introduceva al lunedì lavorativo. Un personaggio enorme Carlo Sassi, serio ed autorevole. Con i suoi inconfondibili occhialoni che sembravano lenti d’ingrandimento.

Di calcio se ne vedeva pochissimo in tv. Le brevi sintesi di 90mo Minuto, un tempo di una gara di Serie A e di Serie B. E poi la Domenica Sportiva dove Carlo Sassi mostrava al rallentatore le immagini controverse per stabilire la verità di quanto avvenuto sul terreno di gioco. L’esordio fu il 22 ottobre 1967 per il gol fantasma di Gianni Rivera nel derby tra Inter e Milan, accanto a lui il collega Heron Vitaletti.

Carlo Sassi giornalista RAI

Le telecamere erano poche, le immagini spesso scadenti e nebbiose. Ma ai pionieri della moviola televisiva sembrava quasi un miracolo poter scomporre l’azione di gioco per analizzarla in ogni dettaglio. Non mancarono le polemiche accese, pepe indispensabile del mondo pallonaro: si temeva che le immagini potessero in qualche modo destabilizzare l’autorità sacra dell’arbitro. E la profezia per molti aspetti si è avverato nel calcio televisivo contemporaneo dove tutto si brucia in pochi attimi ed in tempo reale.

Quanto era bello però quel tempo sospeso tra le prime immagini di 90minuto e la Domenica Sportiva. Il tempo di una attesa curiosa ma non ansiosa, il tempo per andare al cinema, visitare un parente, fare una partita a carte con gli amici al bar. Per poi tornare a casa in tempo utile per vedere la moviola di Carlo Sassi. E restare comunque con il dubbio se fosse rigore o fuorigioco, altrimenti di cosa avremmo discusso per un’intera settimana con amici e colleghi? 

Addio a Carlo Sassi ed a quel calcio perduto che anche le generazioni più recenti hanno potuto apprezzare grazie alla geniale intuizione di Marino Bartoletti d’inserirlo nel cast dell’ iconica trasmissione “Quelli che il calcio”. (Giornaleria)

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

EDITORIALE DEL LUNEDI’ – Il solito problema della mancanza di un rigorista e il Napoli getta alle ortiche due punti pesanti

Editoriale del Lunedì. Ennesimo rigore sbagliato dal Napoli, da qualche anno a questa parte. Gli azzurri pagano la mancanza di un vero rigorista, infatti, con […]

25 Settembre 2023 0 2 min read

Tre indizi fanno una prova. E’ Rafa Benitez il responsabile della debacle azzurra

E’ divertente leggervi, cari professionisti (?) incalliti di tastiera. Esilarante davvero assistere – con le lacrime agli occhi, si intende – a giustificazioni strampalate, argomentazioni […]

10 Marzo 2015 0 2 min read

Caro Napoli, ti scrivo…

Lettera di auguri per i 90 anni del Napoli: Napoli 1 agosto 2016 Caro Napoli, ti scrivo questa lettera per farti gli auguri di buon […]

1 Agosto 2016 0 2 min read

EDITORIALE PREPARTITA – Stasera, grossa occasione per gli azzurri di allungare il vantaggio sulla Dea e sulle altre big

Editoriale prepartita Napoli vs Verona. In virtù dei pareggi registratisi negli anticipi del sabato di serie A, stasera il Napoli ha un’occasione ghiotta, in caso […]

12 Gennaio 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui