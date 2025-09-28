MONDIALI VOLLEY, Italia-Bulgaria 3-1: Azzurri campioni del mondo per la seconda volta di fila!

Italia è campione del mondo! Gli azzurri di De Giorgi battono 3-1 la Bulgaria al termine di una finale chiusa con i parziali di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10. Per l’Italia arriva il 5° Mondiale della sua storia, il secondo consecutivo. Anno magico per la pallavolo italiana che dopo la vittoria dell’oro nel femminile, conquista il Mondiale anche nel maschile.

A commentare il grande cammino dell’Italia è il ct Ferdinando De Giorgi: “Sono distrutto perché è stata un’estate lunga e non semplicissima, però la felicità di vedere e lavorare con questi ragazzi è unica. Sono ragazzi speciali, che hanno accettato e affrontato tante cose per cercare di raggiungere un certo livello. Sapevamo di dover recuperare qualcosa dalle altre squadre come Polonia e Francia. I ragazzi sono stati stupendi perché si sono aiutati“. E proprio sulle prestazioni dei suoi giocatori durante tutto il Mondiale: “Dalla partita contro l’Ucraina (ultima sfida della fase a gironi, ndr) è stato un crescendo. Non è facile vincere due Mondiali consecutivi. Speriamo di aver contribuito ad appassionare le persone a uno sport bellissimo come la pallavolo”.