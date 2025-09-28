NEWS

NAPOLI – Emergenza difensiva sull’out mancino, arriva il debutto di Guitierrez

Piove  sul bagnato in casa Napoli, dopo gli infortini di Rrahmani e Buongiorno si fermano, per affaticamento muscolare, anche Olivera e Spinazzola che non sono neanche partiti per Milano. Conte, adesso dovrà ridisegnare tutto il reparto arretrato e farà esordire  in maglia azzurra per Guitierrez. Il difensore ha supertao i postumi dell’operazione alla caviglia ed è pronto per andare in campo. Pertanto gli azzurri si schiereranno con questa formazione:

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

