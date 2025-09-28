LE INTERVISTE – Conte: “La squadra mi è piaciuta. I cambi nel finale? Credo siano stati giusti”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, analizza così ai microfoni di DAZN la prima sconfitta in campionato nel big match col Milan: “Dispiace aver concesso subito un gol, potevamo fare meglio a livello di squadra. Ci sono sempre situazioni da migliorare, andare subito sotto a San Siro non è stato semplice. A me la squadra comunque è piaciuta per come ha giocato, anche nel primo tempo abbiamo pressato il Milan molto alto e creato occasioni da gol. Ultimamente abbiamo concesso qualche gol in più, la parte difensiva è sempre stata la nostra forza. Dobbiamo continuare a lavorare però la prestazione a me è piaciuta, contro una squadra come il Milan molto tosta fisicamente. Ci deve dare delle buone sensazioni, allo stesso tempo si deve migliorare”.

Questo Napoli è più fragile?

“Partiamo dal presupposto che questa è la prima sconfitta su cinque partite, a San Siro contro il Milan e non con l’ultima della classe. Il Milan ha qualità importanti, ci sta che ti fanno due gol. Detto questo, bisogna fare meglio come squadra e i ragazzi lo sanno benissimo: si attacca e si difende tutti insieme. Serve un po’ più di attenzione e concentrazione, sul 2-0 diventa dura però ci siamo messi a giocare e creato delle situazioni ma alla fine devi anche fare gol”.

Marianucci preferito a Beukema?

“Luca è un calciatore che è stato comprato dal Napoli, fa parte della rosa. Non è in lista Champions, mercoledì non avrebbe potuto giocare. Si sta allenando bene, guadagnandosi questa possibilità di giocare, è un giocatore con grandi potenzialità e ha dimostrato di poterci stare. Oggi ha meritato la chance. Mercoledì speriamo che non accada niente a Beukema e Juan Jesus perché non abbiamo altri centrali. Di Lorenzo è squalificato, Spinazzola e Olivera per affaticamenti bisogna vedere. Quando si gioca ogni tre giorni bisogna fare valutazioni attente, la nostra crescita però passerà dalla crescita dei nostri ragazzi che non sono arrivati al posto dei titolari. La crescita avviene anche in partite ufficiali. Sono contento della prestazione di Luca, lo aiuterà a crescere. Gutierrez era alla prima partita dopo diversi mesi, abbiamo dovuto forzare un po’ la situazione”.

I cambi di De Bruyne e McTominay?

“Ho cercato di mettere giocatori freschi per l’uno contro uno, perché il Milan si chiudeva molto. Ho cambiato l’attaccante con Lucca, uno fa i cambi per cercare di fare qualcosa di buono e credo che siano stati cambi giusti”.

Disappunto di De Bruyne?

“Quello che non mi è piaciuto sono le due situazioni in cui abbiamo preso gol, potevamo fare molto molto meglio a livello di squadra. Poi venire a San Siro, contro il Milan, giocare a calcio, fare una partita in cui volevamo prendere la palla, creare occasioni da gol non è da tutti. Questa è la strada. De Bruyne? Mi auguro che lui fosse contrariato per il risultato, perché se era contrariato per altre cose ha trovato la persona sbagliata”.