LE INTERVISTE – Milan, Allegri: “Fatto un passettino avanti, ma siamo all’inizio. Leao è ancora in ritardo”

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, commenta ai microfoni di DAZN la quarta vittoria consecutiva in campionato nel big match col Napoli: “Sono contento, perché era un test importante per noi contro un Napoli con grande qualità. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo ci siamo allenati alla fase difensiva con l’uomo in meno. Siamo solo all’inizio, i ragazzi sono stati molto bravi ma da domani dobbiamo pensare all’ultima gara prima della sosta”.

Il Milan ha ritrovato il senso di gruppo?”Dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo fatto un passettino avanti. Partite come questa di sofferenza ce ne saranno altre, ma giocandole con questo spirito sarà più facile portarle a casa. Leao è ancora in ritardo di condizione, Nkunku sta crescendo. Ci sono i presupposti per fare bene”.

Il modo di giocare quando l’hai deciso?”Dalla prima partita col Liverpool, giocavamo con due trequarti e il doppio mediano. Poi dipende dalle caratteristiche dei trequartisti, ogni tanto cambiamo durante l’allenamento per vedere se ci sono soluzioni diverse che potrebbero servire durante l’anno”.

Quale sarà il ruolo di Leao?”Davanti ne ho 5 per 2-3 posti, l’importante è che tutti migliorino la condizione. Mi dispiace per Nkunku che è un giocatore di grande qualità, Gimenez ha lavorato molto bene. L’importante è che chi va in campo dia tanto, oggi è stata una partita diversa perché siamo rimasti in 10″.

Come ha fatto a rendere così allegriano Modric?”Luka è un giocatore talmente intelligente, davanti alla difesa ti dà tanta qualità ed è bravo anche nelle chiusure”.

Dopo la Cremonese sembrava tutto nero…”Il calcio è strano, lì abbiamo subito due tiri negli unici cross. Paradossalmente abbiamo subito di più col Bari, eravamo all’inizio e poi più si allenano insieme e più migliorano”.

Sta già pensando alla Juve”No, ma sarà una bella partita, meravigliosa. Ne ho fatte un po’ qui e un po’ là, è anche divertente”. TMW