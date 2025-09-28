NEWS

LE INTERVISTE – Milan, Tomori: “Basta andare in giro per il campo a prendere palla: Allegri ce l’ha detto subito”

Redazione 28 Settembre 2025 0 1 min read

Queste le dichiarazioni di Fikayo Tomori, difensore del Milan, al termine di Milan-Napoli:

Come stai?

“Mi sento bene, come la squadra, fisicamente e mentalmente. Dopo una partita così ci sono tante emozioni. L’anno scorso non abbiamo cominciato come volevamo, ma questa in maniera diversa, migliore. Abbiamo fatto una grande partita”.

Sei qui per vincere?

“Quando indossi la maglia del Milan c’è sempre la voglia di vincere. Poi è difficile, perché le squadre in campionato sono forti. Ma anche noi lo siamo e lo abbiamo dimostrato stasera”.

Cosa è cambiato dal punto di vista difensivo?

“Siamo compatti, siamo uniti. Sapevamo prima della partita che loro sono una buona squadra, che loro giocano bene la palla, quindi la compattezza e l’ordine erano cose di cui abbiamo parlato. Abbiamo iniziato bene, fatto due gol, poi nel secondo tempo è stata una partita diversa. Ma siamo rimasti uniti e abbiamo portato a casa tre punti”.

Avete uno spirito diverso?

“Non so dove ci può portare. Ora restiamo focalizzati sulla prossima partita, perché anche con la Juve è una partita importante e abbiamo un’altra occasione per dimostrare che squadra siamo”.

Allegri cosa vi ha dato?

“Il mister è stato qua, ha lavorato con tanti giocatori forti e sa cosa serve a una squadra per vincere. Quando Allegri è arrivato qua ci ha detto subito che non dobbiamo subire tutti i gol dell’anno scorso. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo seguito il mister non lasciando compatti, non lasciando buchi, non andando in giro per il campo a rubare il pallone. A volte serve stare calmi, serve pazienza, perché poi quando abbiamo la palla abbiamo la qualità per far male”.

TuttoMercatoWeb.com

Commenti
Tags :

Redazione

View More Posts

Nel pomeriggio il varo dei nuovi calendari di massima serie

Finalmente il calcio sta per ripartire. Questo pomeriggio in Lega sarà varato anche il nuovo calendario della serie A che dovrebbe concludere la stagione il […]

1 Giugno 2020 0 1 min read

Gli interventi di Gianni Improta, Carmine Tascone, Sergio Curcio e Francesco Manno a Radio Punto Zero

GIANNI IMPROTA, ex centrocampista del Napoli: “Zaza non si trova bene al West Ham e, di conseguenza, cerca stimoli nuovi. Napoli potrebbe essere la piazza […]

11 Novembre 2016 0 4 min read

Pastorin: De Laurentiis prenda esempio da Scirea

Sempre più indietro, sempre peggio. Il nostro calcio non cambierà mai. Nelle piccole come nelle grandi cose.Prendete, ad esempio, il clamoroso autogol del Napoli: vietare […]

6 Luglio 2015 0 1 min read

Riccardo Napolitano: Maksimovic ha fatto bene la scorsa stagione, quest’anno non ha giocato perché reduce di un infortunio e non so fino a che punto possa servire al Napoli

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Riccardo Napolitano “Ad inizio stagione si erano sollevati dei dubbi sul […]

30 Dicembre 2015 0 33 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui