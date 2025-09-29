INTERVISTE

LE INTERVISTE – Napoli, Di Lorenzo: “Non è che dopo una sconfitta si parla già di scollamento”

Redazione 29 Settembre 2025 0 54 sec read

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Napoli.

Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su TMW

Cosa non è andato bene?

“Sui due gol subiti potevamo gestire meglio. Il gol in avvio ha incanalato la partita in una strada a loro favorevole. Poi nel secondo tempo abbiamo creato tante occasioni da gol e secondo meritavamo di pareggiarla per le occasioni che abbiamo avuto. Potevamo essere più puliti nell’ultimo passaggio”.

Da cosa si riparte?

“Potevamo pareggiarla, ma poi è arrivata la sconfitta e se abbiamo perso gli errori ci sono stati. Dispiace, perché abbiamo avuto occasioni per pareggiarla. Succede che ci sono inciampi. Ma ora c’è la coppa e c’è subito occasioni per ripartire”.

Il Milan è da scudetto?

“Squadra di qualità, con giocatori forti, di esperienza e di spessore. Poi io mi concentro su di noi. Stasera è stata una bella partita, ma ci dispiace non aver portato a casa punti”.

Non è stato un Napoli sereno…

“Beh, volevamo recuperare la partita e ci sta innervosirsi. Poi non parlerei di scollamento dopo una partita persa”.

TuttoMercatoWeb.com

Commenti
Tags :

Redazione

View More Posts

Inzaghi: “Cosa ci manca per lo Scudetto? Poco”

Sempre più in alto. Nel giorno in cui si festeggiano i 120, Simone Inzaghi festeggia anche con una vittoria. Vince la sua Lazio, con un gol segnato da Immobile su […]

11 Gennaio 2020 0 1 min read

Benitez: “Un asado per unire le forze. Da domani uniremo le forze per affrontare la Lazio”

Dopo il giorno libero di cui ha goduto la nostra rosa ieri e in cui ha svolto allenamento solo Strinic, oggi abbiamo ripreso gli allenamenti […]

14 Gennaio 2015 0 33 sec read

LE INTERVISTE – Napoli, Ounas: “Spalletti ci ha dato fiducia. Gol? Ho calciato senza pensare”

Adam Ounas, in gol nella vittoria del Napoli sul campo del Legia Varsavia, è intervenuto in sala stampa al termine del match: “Il mister ci […]

4 Novembre 2021 0 1 min read

Higuain: “Siamo felici per la vittoria ma pensiamo al Genoa, è presto per parlare di traguardi”

L’ attaccante azzurro Gonzalo Higuain è intervenuto ai microfoni di Mediaset premium nel post partita di Napoli – Palermo. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo ottenuto […]

28 Ottobre 2015 0 23 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui