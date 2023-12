LE INTERVISTE – Inter, Barella: “La Juve è più difficile da affrontare, il Napoli concede più spazi e ci esaltiamo”

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, autore di un gol e un assist nel 3-0 sul campo del Napoli, a fine partita si esprime così al microfono di DAZN: “Il Napoli è campione d’Italia perché è una squadra fortissima. Ci sta venire qua e soffrire, doversi chiudere un po’, ma abbiamo dimostrato che ci siamo, che abbiamo voglia di far bene e di lottare fino alla fine”.

Sul gol.

“Posso solo ringraziare i miei compagni. Era un momento un po’ difficile per me, non mi venivano le giocate, ma loro mi hanno sempre dato fiducia. Questo gol è per loro e per la mia famiglia”.

Meglio il gol o l’assist?

“Se Calha non fa quel tiro la mia palla non serve a niente. L’assist e il gol è la combinazione tra due giocatori. Sono contento che siano andati dentro sia il suo che il mio. E sono contento anche per Thuram”.

Sarà Inter-Juve per lo Scudetto?“Il campionato è molto lungo, l’abbiamo vissuto sulla nostra pelle, un anno l’abbiamo vinto e quello dopo l’abbiamo perso. La Juventus è la squadra più difficile da affrontare, per il sistema di gioco, qui invece c’erano più spazi e siamo esaltati. Ma il campionato è ancora lungo, ci sono tante squadre forti”.

TuttoMercatoWeb.com