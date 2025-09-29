NM LIVE – Ignoffo, Giubilato, Salvione, Di Vicino, Pasino e Petrazzuolo a NM Live     

NM LIVE – Ignoffo: “Napoli ko col Milan? Nessun dramma, secondo tempo di alto livello, gli azzurri restano forti, certe sconfitte ti possono dare una spinta in più”

GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Sconfitta del Napoli contro il Milan? Il Napoli ha fatto un secondo tempo di alto livello, ma non ha concretizzato la mole di gioco creata. Ci può stare la sconfitta a Milano, ma non cambia nulla. Napoli e Inter restano le più forti, Milan e Juventus potranno dare fastidio. Il Napoli è partito male per l’emergenza in difesa, dopo si è sciolto ma non ha concretizzato abbastanza. Il Milan è una squadra esperta, la sconfitta andrà analizzata per capire cosa ha funzionato bene e cosa non è andato per il verso giusto. Cambio di De Bruyne e la reazione? C’era un dispiacere per la prestazione ed il risultato, quando l’adrenalina è alta ci può stare una reazione sopra le righe. Fa parte del gioco, ma non vuol dire nulla. Durante la stagione capitano certe cose, certi episodi vanno analizzati nella giusta maniera ed in modo costruttivo. Conte e la squadra ne parleranno in privato, ma non è successo nulla. Il Napoli è forte, nessuno verrà messo da parte in questo grande progetto. Marianucci? Ci può stare questa scelta, anche vista l’emergenza in vista della Champions. Conte ha fatto delle valutazioni e va bene così. In questa partita Conte voleva anche verificare il livello dello stesso calciatore. Mi aspettavo un pareggio con l’uomo in più? Nella ripresa il Napoli poteva fare diversi gol, ma bisogna concretizzare le occasioni. Il Napoli resta una squadra forte, quella da battere quest’anno. Certe sconfitte ti possono dare una spinta in più a volte. Prossime sfide con Sporting e Genoa? Mi aspetto anche un po’ di turnover, la rosa è ampia e tutti devono avere il giusto spazio. Conte ha tante soluzioni, l’allenatore potrà fare delle scelte in base allo stato di forma dei giocatori”.

NM LIVE – Giubilato: “Il Napoli ha creato tanto contro il Milan, bisogna lavorare sulla finalizzazione, Neres può fare la differenza, inutili le polemiche su De Bruyne, non lo toglierei mai”

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Sconfitta immeritata del Napoli contro il Milan? Sono d’accordo, concretizzando qualche occasione in più ci sarebbe stato un altro risultato. Il Milan si difende molto bene e in 10 ha aumentato la concentrazione, è diventato difficile creare occasioni. Nel primo tempo si poteva sfruttare meglio qualche occasione. Polemiche sulla sostituzione di De Bruyne? La risposta di Conte dice tutto, non è polemica. Ha fatto capire che non ci sono problemi, c’è lui che decide chi gioca e chi esce, nessun caso. De Bruyne era anche arrabbiato per il risultato. Il 4-3-3 è una opzione valida? Molto valida, ha funzionato l’anno scorso e Neres può fare la differenza. Conte è arrabbiato ma secondo me non deluso della prestazione. Il Milan è un’ottima squadra, molto quadrata e disciplinata. Il Napoli purtroppo non ha concretizzato le tante occasioni che ha creato. Esordio al Maradona in Champions contro lo Sporting, vedremo Beukema? C’è un problema in difesa, quindi le scelte sono obbligate. La Champions è un altro mondo, bisogna archiviare Manchester e mettersi in condizione di pensare solo a quella partita. De Bruyne? E’ abituato a fare tante partite, non lo toglierei mai. Deve giocare, sta bene fisicamente e l’età non è un problema. Se critichiamo De Bruyne non andiamo da nessuna parte. Ogni tanto potrà riposare, ma la stagione è appena iniziata. Ci sono tante squadre forti, non si può sempre vincere. Il Napoli, però, è ancora primo e sta crescendo. Ora pensiamo alla coppa, la mentalità di Conte farà la differenza. Marianucci e Gutierrez bene dopo i primi minuti di difficoltà? Sì, hanno fatto un’ottima partita, in crescendo. All’inizio c’è stato un impatto difficile, ma dopo le cose sono andate meglio per loro e per la squadra. Cosa si porta via di positivo Conte da San Siro? Quello che è stato fatto, ma bisogna lavorare sulla finalizzazione, certe occasioni vanno sfruttate contro squadre così forti. Altre squadre meno blasonate ti concedono qualcosa in più invece”.

NM LIVE – Salvione: “Il Napoli è partito male col Milan ma ha reagito, c’era un rigore netto su McTominay, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, Neres e Lang torneranno utili”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del sito web del Corriere dello Sport, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Milan-Napoli? E’ venuta fuori la partita perfetta per Allegri sin dall’inizio, con quei vantaggi diventa difficile affrontarlo. Il Napoli è partito male ma ha reagito ed è rientrato in partita, c’era anche un rigore netto per gli azzurri su McTominay. Gli azzurri, però, non sono riusciti a sfruttare al meglio la superiorità numerica, la partita era tornata a portata di mano. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto visto lo sviluppo della partita. Marianucci e Gutierrez hanno giocato bene nonostante gli errori ad inizio gara? Sì, poi senza Rrahmani, Buongiorno e Beukema può capitare qualche errore di troppo. Sono due ragazzi che potranno far parte delle rotazioni, poi è evidente che senza le solite certezze può esserci qualche errore di troppo. Il Napoli esce sconfitto da San Siro, ma non ridimensionato. Questa sconfitta potrebbe servire a Conte per dare una carica maggiore alla squadra. I due esterni, Neres e Lang, potrebbero tornare utili più spesso in futuro. Il Napoli deve concretizzare meglio le occasioni? Sì, ma gli attaccanti sono stati serviti poco. E’ difficile criticare Hojlund e Lucca, spesso erano soli contro i difensori del Milan. Bisogna trovare delle soluzioni giuste di partita in partita, Conte ha tante alternative. Neres e Lang, contro squadre chiuse nella propria area, potranno dare quel qualcosa in più. Chi giocherà in Champions? Non mi aspetto rivoluzioni, non ci saranno esperimenti. Poi a gara in corso si potrà cambiare qualcosa. Caso De Bruyne? Conte ha fatto bene a ribadire l’ordine delle cose, un confronto tra i due farà tornare subito il sereno. Queste cose durante la partita succedono, sono solo segnali positivi dal mio punto di vista”.

NM LIVE – Di Vicino: “Il Napoli meritava qualcosa in più contro il Milan, c’è stata anche un po’ di sfortuna, reazione di De Bruyne al cambio? Cose che succedono”

GIORGIO DI VICINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Sconfitta amara del Napoli contro il Milan? Sì, il Napoli meritava qualcosa in più. Gli azzurri ci hanno provato fino alla fine, c’è stata anche un po’ di sfortuna. Il gol preso all’inizio ha inciso tanto, la partita ha preso un binario sfavorevole. Il Napoli non riesce a concretizzare tante occasioni? Sì, ma il vero problema a San Siro c’è stato in difesa. Contro un Milan in fiducia il minimo errore lo paghi a caro prezzo. Il Napoli resta consapevole della propria forza, bene anche i subentrati. Purtroppo in difesa si è fatta fatica. Marianucci e Gutierrez? Potevano fare qualcosa in più, almeno nel primo tempo. Non era facile a San Siro dal primo minuto, ma non sono stati sufficienti. Mancavano tanti giocatori importanti, gente come Spinazzola e Buongiorno. In Champions giocheranno quelli che ci sono. Polemiche dopo il cambio di De Bruyne? Cose che succedono in campo a caldo, ma finisce lì. Tutti vorrebbero giocare fino alla fine, ma bisogna accettare le scelte dell’allenatore”.

NM LIVE – Pasino: “Napoli? Andrà analizzato l’approccio contro il Milan, ora testa ai prossimi match, in Champions bisogna vincere, critiche a Marianucci? Non bisogna buttargli la croce addosso”

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Milan-Napoli? E’ stato un peccato, quando si perde uno scontro diretto non fa mai piacere. Il Napoli probabilmente ha sbagliato qualcosa di troppo, bisogna farsi qualche domande sull’approccio. La reazione c’è stata ma non è bastata, ora bisogna accantonare questa sconfitta e guardare avanti. Cosa mi aspetto in Champions contro lo Sporting? Dopo il ko di Manchester bisogna fare punti, soprattutto al Maradona. Serve una vittoria. Conte a Milano ha fatto delle scelte anche in funzione della Champions, sono certo che la squadra darà il massimo davanti al proprio pubblico. Reazione di De Bruyne al cambio? Non è abituato alle sostituzioni, ma sono cose che succedono in campo durante una partita del genere. Le dichiarazioni di Conte sono state chiare, non l’avrà presa benissimo ma saprà come gestire la situazione. De Bruyne avrà pensato anche al cambio di Manchester, un grande giocatore non verrebbe mai uscire ma nel calcio moderno con 5 cambi può capitare. Critiche a Marianucci? Non bisogna buttargli la croce addosso, non è solo colpa sua se il Napoli ha perso. L’inizio dal punto di vista emotivo non l’avrà aiutato. Modulo? Il Napoli potrebbe proporre anche qualcosa di diverso, per far giocare tutti i big sono stati messi da parte alcuni principi dell’anno scorso, forse il 4-3-3 in futuro potrebbe dare delle garanzie in più, ma a posteriori siamo bravi tutti”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Milan-Napoli? Sconfitta amara, si poteva agguantare il pari, De Bruyne? Nessun caso, Gutierrez non mi è dispiaciuto, punterei sul 4-3-3, vicini a Lukaku dopo la morte del papà”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Milan-Napoli? Dispiace per questa amara sconfitta, con l’uomo in più si poteva pareggiare. Bello il rigore di De Bruyne, non c’è nessun caso dopo la sostituzione. Non c’è stato alcun gesto plateale. Il Napoli doveva evitare quei due gol presi, non colpa solo di Marianucci. I giovani in passato esordivano e subito spiccavano, penso a Cannavaro, Buffon ecc. Olivera e Spinazzola? Out per affaticamento muscolare, vediamo se potranno recuperare per la Champions. Gutierrez non mi è dispiaciuto, a volte era troppo alto ma nel complesso non me la sento di bocciarlo, anzi. Ora tornerà utile nei prossimi match. Si potrebbe passare al 4-3-3, nel momento in cui è entrato in campo Neres si è visto qualcosa di diverso. Conte lo sa bene, ma per favorire gli inserimenti di McTominay andrebbe fatta qualche valutazione. Non dico che va escluso uno tra lo scozzese e De Bruyne, ma si potrebbero alternare a gara in corso. Hojlund e Lucca? Non sono stati serviti bene, ma di sicuro ci sono le condizioni per servirli in un modo più efficace. In Champions dovrebbe esserci Beukema al centro della difesa, Conte lo ha fatto capire bene. Sarà una settimana intensa in vista della Champions. Un abbraccio a Lukaku, il quale ha pubblicato un post dopo la morte del papà. Gli siamo vicini”.