BREVI

Calcio spagnolo in lutto: è morto a 19 anni Raul Ramirez, fatale uno scontro di gioco

Redazione 29 Settembre 2025 0 43 sec read

Una tragica notizia scuote il mondo del calcio spagnolo. Il giovane Raul Ramirez è morto a 19 anni. Lo scorso sabato 27 settembre il portiere del Colindres ha subito un duro scontro di gioco nel match contro il Revilla, valido per il campionato della Terza Federazione, la prima lega dilettantistica spagnola.

Come riporta Cadena Ser Cantabria, al 60′ della sfida di campionato Ramirez ha provato a intercettare un cross spiovente in area. Il portiere è stato colpito da un avversario ed è caduto battendo la testa. Il trauma cranico ha causato l’arresto cardiaco immediato al diciannovenne, soccorso in campo dall’allenatore Rafa de Pena.

Ramirez ha avuto un secondo arresto cardiaco in ambulanza durante il trasporto all’ospedale Marqués de Valdecilla di Santander, dove è morto oggi dopo due giorni in terapia intensiva. La Liga si è stretta attorno alla famiglia del giovane ragazzo per esprimere il proprio cordoglio.

GianlucaDiMarzio.com
Juve, inchiesta PRISMA: ex vertici patteggiano. CODACONS: valuteremo risarcimenti

Dopo il via libera del Gup del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, alla richiesta di patteggiamento per gli ex vertici della Juventus nell’ambito dell’inchiesta Prisma su […]

23 Settembre 2025 0 32 sec read

MONDIALE PER CLUB – Doppio Kane, il Flamengo non ha scampo. Bayern ai quarti sfida il Psg

Il Bayern Monaco è ai quarti di finale del Mondiale per Club. La squadra di Kompany batte 4-2 il Flamengo al termine di una partita […]

30 Giugno 2025 0 28 sec read

CALCIOMERCATO – Sondaggio dell’Atletico Madrid per Giacomo Raspadori

L’Atletico Madrid ha fatto un sondaggio per Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Napoli. Il club italiano parte da una valutazione di 30 milioni più […]

31 Luglio 2025 0 12 sec read

Lúcio e la tragedia sfiorata: “Dio mi ha dato un secondo tempo della partita”

Rischiare la vita in un incidente domestico, a causa di un camino ecologico esploso in casa. “Sono qua a raccontarlo, Dio mi ha dato un secondo […]

13 Settembre 2025 0 1 min read
