Calcio spagnolo in lutto: è morto a 19 anni Raul Ramirez, fatale uno scontro di gioco

Una tragica notizia scuote il mondo del calcio spagnolo. Il giovane Raul Ramirez è morto a 19 anni. Lo scorso sabato 27 settembre il portiere del Colindres ha subito un duro scontro di gioco nel match contro il Revilla, valido per il campionato della Terza Federazione, la prima lega dilettantistica spagnola.

Come riporta Cadena Ser Cantabria, al 60′ della sfida di campionato Ramirez ha provato a intercettare un cross spiovente in area. Il portiere è stato colpito da un avversario ed è caduto battendo la testa. Il trauma cranico ha causato l’arresto cardiaco immediato al diciannovenne, soccorso in campo dall’allenatore Rafa de Pena.

Ramirez ha avuto un secondo arresto cardiaco in ambulanza durante il trasporto all’ospedale Marqués de Valdecilla di Santander, dove è morto oggi dopo due giorni in terapia intensiva. La Liga si è stretta attorno alla famiglia del giovane ragazzo per esprimere il proprio cordoglio.