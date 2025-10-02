IL FISCHIETTO

IL FISCHIETTO – NAPOLI vs GENOA, dirige La Penna di Roma, al Var Pezzuto e Sozza

Armando Fico 2 Ottobre 2025 0 29 sec read

Il designatore arbitrale Rocchi ha scelto, per la gara di diomenica alle 18, al Maradona, fra il Napoli e il Genoa, valida per la sesta giornata di A,  il signor Federico LaPenna, della sezione di Roma. I suoi collaboratori di linea saranno Passeri di Gubbio e Trinchieri di Milano. Il IV ufficiale, invece, Simone Gallipò di Firenze, infine in sala Var  ci sarà Ivano Pezzuto di Lecce, coadiuvato da Simone Sozza di Seregno.Per la cronaca, sono 15 i precedenti del Napoli con il fischietto della capitale; i partenopei hanno vinto in 10 occasioni, pareggiate in quattro e perso soltanto una volta.

Armando Fico

