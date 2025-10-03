ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs GENOA – Gli Azzurri si affidano ancora alle giocate del belga e del danese

Messa in archivio la parentesi vincente della gara di Champions , con lo Sporting Lisbona, gli azzurri di Conte, ritrovato il morale, si rituffano, domenica alle 18, in campionato, per affrontare il Genoa, nella sesta giornata di massima serie. Il Napoli, reduce dal ko di San Siro , adesso,vuole. a tutti i costi ritrovare la vittoria anche in campionato. Dall’altro lato i rossoblù, con appena 2 punti che significa penultimo posto in classifica, hanno un disperato bisogno di portare un risultato positivo a casa ma la gara sembra assai proibitiva per il Grifone. L’undici di Vieirà, finora, non ha, ancora vinto una partita. Pure in questa occasione Amtonio Conte si affida al suo quartetto di centrocanpo che gli dà le massime garanzie, per cui si aspetta nuove magie da De Bruyne e Hojòund, eroi di Champions. Nel pacchetto difensivo ritorne il capitano, con Spinazzola che si riprende il proprio posto sull’out di sinistra. Scelte forzate riguardo i due centrali, per cui Beukema e Juan Jesus sono obbligati a fare gli straordinari a causa delle assenze di Buongiorno e Rrahmani. Meret, torna tra i pali, dopo l’alternanza col serbo. In casa genoana, il tecnico francese ha intenzione di mandare in campo un Genoa molto simile a quello delle ultime partite ,malgrado le sconfitte. Colombo ancora prima punta con Vitinha adattato a sinistra con compiti di ripiegamento. Si conta molto su Malinovsvky per portare imprevedibilità sulla trequarti, mentre Ellertsson deve creare superiorità numerica a destra. Intoccabile la mediana con il duo Frendrup e Masini. i quali posseggono grande forza fisica. In difesa l’ex Ostigard in coppia con capitan Vasquez in una linea completata dai terzini Martin e Norton-Cuffy.

Detto ciò, andiamo a vedere le due probabili formazioni del Maradona:

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovsvky, Vitinha; Colombo. Allenatore: Patrick Vieira.

E’ l’ora dei numeri e delle statistiche: partenopei e liguri, si sono affrontati complessivamente in 127 partite tra A, B, Divisione Nazionale e Coppa Italia. Il bilancio parla in favore degli azzurri che vantano 48 successi contro 36, mentre i risultati nulli sonio 43. In totale 178 gol fatti e 159 gol subiti. Concludendo, il Napoli è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime 15 sfide casalinghe contro il Genoa in Serie A. L’ultima partita giocata tra le due compagini risale al maggio scorso, quando, a Fuorigrotta, Napoli e Genoa chiusero il match sul 2 a 2. Arbitro dell’incontro sarà il signor La Penna di Roma.