Serie A, Conte punta sull’effetto “Maradona”: Napoli a bassa quota sul Genoa, McTominay e De Bruyne a caccia del primo gol casalingo

3 Ottobre 2025

ROMA – Tornato alla vittoria in Champions contro lo Sporting, il Napoli punta a riprendere la marcia anche in campionato. Solo successi fino in stagione al “Maradona”, dove arriva un Genoa reduce dal pesante ko interno contro la Lazio e che nelle prime cinque giornate di campionato non ha mai vinto: i bookie nutrono grande fiducia nei campioni d’Italia e il loro successo – riporta Agipronews – si gioca a 1,48 su Planetwin365 e Better, mentre pareggio e affermazione della squadra di Vieira sono in lavagna nell’ordine a 3,90 e 7,75. Otto degli ultimi nove scontri diretti tra le due squadre sono terminati con almeno tre reti complessive: a Napoli però gli esperti prevedono una sfida da Under che è proposto a 1,63 mentre l’Over è visto a 2,15. L’1-0 è il risultato esatto considerato favorito: è fissato a 5, mentre 2-0 e 2-1 sono in lavagna nell’ordine a 5,75 e 9. Tra i pareggi l’1-1 (7) è di poco preferito allo 0-0 (7,50), mentre le quote subiscono un’impennata in caso di vittoria del Grifone: lo 0-1 – risultato dell’ultimo colpo esterno del 2009 – vale 13 volte la posta puntata, lo 0-2 addirittura 44.

MARCATORI Conte deve sciogliere il solito dilemma tra Hojlund e Lucca ma dopo la doppietta in Champions l’attaccante danese sembra favorito: un suo gol domenica vale 2,75, quello dell’ex attaccante dell’Udinese è però ritenuto più probabile ed è in lavagna a 2,25. McTominay e De Bruyne – a segno solo in trasferta – sono proposti nell’ordine a 3 e 4. Nel Genoa, vista la difficoltà a segnare, Vieira valuta avvicendamenti in attacco: Ekuban, in odore di titolarità, si gioca a 7,50, mentre il primo timbro stagionale di Malinovskyi si gioca a 12.

 

Vincenzo Letizia

