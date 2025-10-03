NEWS

Napoli, scontri con i portoghesi: condannati 3 ultras e scattano 6 Daspo

Vincenzo Letizia 3 Ottobre 2025 0 59 sec read

La partita vinta dal Napoli di Antonio Conte contro lo Sporting lascia degli strascichi per alcuni tifosi azzurri, protagonisti in negativo della serata di Champions League. Mercoledì sera infatti sono stati arrestati tre tifosi, fermati per degli scontro con dei tifosi portoghesi in via Melisurgo. Come riporta La Repubblica oggi in edicola, sono stati processati per direttissima ieri.

Per due di essi il giudice monocratico ha stabilito la pena di 6 mesi, 660 euro di multa e divieto di due anni ad assistere a eventi sportivi su tutto il territorio italiano (comprese le partite dell’Italia), per il terzo tifoso invece è stata prevista la misura del divieto di dimora a Napoli.

Allo stesso tempo, riporta il quotidiano, il questore Maurizio Agricola ha anche previsto tre Daspo a loro indirizzati: da due a sei anni la durata degli stessi divieti. Nel mirino poi sono finiti anche i tre individui fermati in occasione degli incidenti dalla Squadra mobile e dalla Digos, poi rilasciati e denunciati a piede libero: in questo caso gli ultras fermati non potranno avvicinarsi per i prossimi 4 anni ad alcuna manifestazione di tipo sportivo. Assieme a loro era coinvolto anche un altro tifoso che non ha partecipato però agli scontri.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

