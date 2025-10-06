NEWS

LE INTERVISTE – Spinazzola: rispetto all’Europeo sono migliorato, oggi sono più intelligente tatticamente

Vincenzo Letizia 6 Ottobre 2025

Leonardo Spinazzola è tornato il calciatore che all’ Europeo con la Nazionale incantò tutti.

Basta parlarne”, ha esordito con fermezza, riferendosi ai paragoni con l’Europeo del 2021. “Sono molto meglio di prima. Prima ero più pazzo, adesso faccio scelte più intelligenti, più consapevoli.” Parole che raccontano la maturità di un calciatore che ha attraversato infortuni, dubbi e rinascite, ma che oggi sembra finalmente esser maturato.

L’arrivo di Conte ha rappresentato per Spinazzola una svolta. Il tecnico salentino lo ha voluto fortemente e, giorno dopo giorno, lo ha modellato in un sistema che esalta le sue qualità naturali. “Il mister mi chiede di dare ampiezza, di capire i tempi del gioco, non solo di spingere. All’inizio non è stato semplice, ma oggi siamo in sintonia.

Nell’azione del pareggio contro il Genoa c’è tutto il suo nuovo repertorio: lettura del tempo, progressione controllata e cross preciso. “Dovevamo andare più in profondità, erano molto aggressivi”, ha spiegato. “Ma mentalmente siamo a un buon punto: il gruppo è compatto e sappiamo cosa vuole l’allenatore.”

Il pubblico del “Maradona” lo ha accolto con un’ovazione al momento della sostituzione, segno che l’affetto non è mai venuto meno. Ora Spinazzola guarda avanti, senza pensare troppo alla Nazionale: “Sono scelte del tecnico. Io devo solo continuare così, poi tutto arriverà di conseguenza.” Alla fine la chiamata di Gattuso è arrivata, Spinazzola prenderà il posto di Politano.

Vincenzo Letizia

