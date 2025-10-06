IL PUNTO SULLA A – Sesta giornata – Tra Juve e Milan nasce il topolino, ok per Roma e Napoli, sole in testa alla classifica

Ieri, la montagna ha partorito il topolino, ovvero tra Juve e Mlan esce soltanto uno blando 0 a 0 che delude ogni aspettativa. C’è da dire,però che i rossoneri hanno avuto la grande occasione di conseguire la vittoria se Pulisic non avesse mandato alle stelle un rigore decisivo. Ma tant’è, le due formazioni si dividono equamente la posta in palio ma si allontano dalla vetta, in cui si confermano Roma e Napoli, con 15 punti, avewndo battuto, rispettivamente Fiorentina e Genoa, per 2 a 1, entrambe in rimonta. I Giallorossi hanno espugnato il Franchi,mentre gli azzurri hanno regolato i rossblù davanti al loro pubblico, malgrado tante difficoltà. Nelle altre gare della domenica, squillante goleada del Bologna sul Pisa, travolto per 4 a 0 e pari fra Udinese e Cagliari col punteggio di 1 a 1. La serie A, adesso, lascia il testimone all’Italia di Gattuso, impegnata, tra sabato e martedì prossimo, nelle due gare di qualificazione ai prossimi Mondiali, contro Estonia e Israele. Occorre difendere a denti stretti, almeno la seconda posizionei n classifica, dietro la sorprendente Norvegia, per disputare i playoff.