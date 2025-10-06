IL PUNTO SULLA A

IL PUNTO SULLA A – Sesta giornata – Tra Juve e Milan nasce il topolino, ok per Roma e Napoli, sole in testa alla classifica

Armando Fico 6 Ottobre 2025 0 52 sec read

Ieri, la montagna ha partorito il topolino, ovvero tra Juve e Mlan esce soltanto uno blando 0 a 0 che delude ogni aspettativa. C’è da dire,però che i rossoneri hanno avuto la grande occasione di conseguire la vittoria se Pulisic non avesse mandato alle stelle un rigore decisivo. Ma tant’è, le due formazioni si dividono equamente la posta in palio  ma si allontano dalla vetta, in cui si confermano Roma e Napoli, con 15 punti, avewndo battuto, rispettivamente Fiorentina e Genoa, per 2 a 1, entrambe in rimonta. I Giallorossi hanno espugnato il Franchi,mentre gli azzurri hanno regolato i rossblù davanti al loro pubblico, malgrado tante difficoltà. Nelle altre gare della domenica, squillante goleada del Bologna sul Pisa, travolto per 4 a 0 e pari fra Udinese e Cagliari col punteggio di 1 a 1. La serie A, adesso, lascia il testimone all’Italia di Gattuso, impegnata, tra sabato e martedì prossimo, nelle due gare di qualificazione ai prossimi Mondiali, contro Estonia e Israele. Occorre difendere a denti stretti, almeno la seconda posizionei n classifica, dietro la sorprendente Norvegia, per disputare i playoff. 

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

IL PUNTO SULLA A, dopo la 17esima giornata: classifica rivoluzionata

La diciassettesima giornata di serie A, orfana però dell’ultimo posticipo che si disputerà, questa sera, tra Roma e Spezia, ha registrato uno scossone nell’alta classifica. […]

13 Dicembre 2021 0 35 sec read

IL PUNTO SULLA A, 27esima giornata. Juve prove di fuga

Si è conclusa ieri sera la 27esima giornata di serie A. Un turno che ha visto cadere la Lazio dopo nove mesi di imbattibilità.  I […]

25 Giugno 2020 0 1 min read

IL PUNTO SULLA A dopo la 34esima giornata – Scudetto a due tra le milanesi

La trentaquattresima giornata di serie A, orfana, tuttavia, dell’ultimo posticipo in programma questa sera tra Sassuolo e Juventus, ha emesso il primo verdetto: la lotta […]

25 Aprile 2022 0 49 sec read

Il punto sulla A a sette giornate dal termine del campionato

La trentunesima giornata del massimo campionato italiano, per quanto riguarda la lotta scudetto, ha confermato i quattro punti di distacco tra Juventus e Napoli, entrambe […]

9 Aprile 2018 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui