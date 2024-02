IL PUNTO SULLA A – Inter in fuga, la Juve trova il successo in extremis, pari per 1 a 1 in Milan -Atalanta e Cagliari – Napoli

La ventiseiesima giornata di massima serie, orfana ancora degli ultimi due posticipi di questa sera, che vedranno in campo la Roma contro il Torino, alle 18.30 e la Fiorentina con la Lazio, alle 20,45, ha confermato la fuga della capolista Inter, vitoriosa, a Lecce per 4 a 0. I nerazzurri stanno emulando il Napoli dell’anno scorso, facendo il vuoto dietro. Napoli che si è fatto raggiunger all’ultimo minuto di recupero dal Cagliari, in virtù di un incredibile erroraccio difensivo del brasiliano Juan Jesus, dopo che, prima Politano e poi Simeone si erano mangiati la rete del raddoppio. Pari per 1 a 1, anche in Milan – Atalanta, mentre i bianconeri di Allegri sono riusciti a battere, in extremis, per 3 a 2, allo Stadium , un coriaceo Frosinone. Dopodomani torneranno a giocare l’Inter e il Napoli, per il recupero delle partite non disputate a causa della Supercoppa italiana. La formazione di Simone Inzaghi inconterà l’Atalanta ed in caso di successo allungherebbe il vantaggio sulla Juve a dodici punti. I partenopei, invece, saranno ospiti, al Mapei Stadium, del Sassuolo, in crisi profonda, con Bigica in panchina dopo l’esonero di Dionisi.