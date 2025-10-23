BOLLETTANDO

Champions League, per i bookie l’Inter vede già la top-8: quote in salita per Napoli, Juventus e Atalanta

Vincenzo Letizia 23 Ottobre 2025 0 1 min read

ROMA – L’Inter vince 4-0 contro l’Union Saint-Gilloise e, dopo la terza giornata di Champions League, mette già una seria ipoteca per la qualificazione. Quote che infatti passano da 1,85 dell’ultima rilevazione agli attuali 1,45 su Snai per un piazzamento dei nerazzurri tra le prime 8 del girone, come riporta Agipronews. Più complicata invece la situazione delle altre italiane nella competizione: Napoli e Juventus perdono rispettivamente contro Psv e Real Madrid e vedono allontanarsi le chances di qualificazione senza passare per i play-off: per entrambe, la top-8 è offerta a 10. Infine, l’Atalanta non va oltre lo 0-0 in casa contro lo Slavia Praga: per i bookmaker, vedere la squadra di Juric al turno successivo della competizione vale 12 volte la giocata.
 
Molto più probabile, secondo i bookmaker, che Napoli, Juventus e Atalanta abbiano bisogno di giocare i play-off per avanzare in Champions League: opzione che paga, nell’ordine, 1,10, 1,20 e 1,33.
 
Per quanto riguarda, infine, la vittoria del titolo, è offerta a 25 su Sisal la quarta Champions League dell’Inter, seguita a 33 dalla prima volta del Napoli e a 66 per la terza Coppa della Juventus. Lontana l’Atalanta, fissata addirittura a quota 300, in netto aumento rispetto ai 67 dell’ultima rilevazione. Tra le principali candidate alla vittoria, in pole ci sono i campioni in carica del Psg a 6, seguiti dal trio formato da Arsenal, Barcellona e Liverpool, tutte in lavagna a 7,50.  
 
FP/Agipro
 
 
 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Europa League, Barcellona-Napoli: uno scommettitore su due sceglie i blaugrana, blitz Spalletti a 3,77

ROMA – Non è più il Barcellona affrontato due anni fa, ma al Camp Nou sarà lo stesso una sfida impegnativa per il Napoli. Nell’andata […]

16 Febbraio 2022 0 1 min read

F1: Verstappen vede la prima volta in Cina, Sainz e Leclerc dietro le Red Bull

Max Verstappen, tornato al successo in Giappone, cerca un altro timbro in Asia, questa volta nel GP di Cina, tornato nel calendario dopo cinque anni […]

19 Aprile 2024 0 1 min read

CHAMPIONS LEAGUE, NAPOLI-REAL: LA METÀ DELLE SCOMMESSE È PER IL 2-0 AZZURRO

C’è un piccolo esercito di fedelissimi che si è lasciato trasportare dalla grande prova del Napoli all’Olimpico (chiusa con la vittoria sulla Roma per 2-1) […]

6 Marzo 2017 0 2 min read

Euro 2024, continua il sogno della Turchia: Montella in semifinale a 3,52. Inghilterra e Spagna alla pari per il trionfo finale

ROMA – Un italiano ai quarti di finale. Vincenzo Montella guida la Turchia al successo per 2-1 contro l’Austria, un risultato che proietta la nazionale […]

3 Luglio 2024 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui