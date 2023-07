TENNIS – Wimbledon, Sinner e Musetti convincono i bookie: entrambi sono a un passo dal terzo turno

ROMA – Dopo il successo ottenuto all’esordio a Wimbledon, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si preparano a tornare in campo per le sfide di secondo turno. L’altoatesino ha demolito le difese di Juan Manuel Cerundolo esordendo in maniera altisonante. Un trionfo nel secondo turno contro Diego Sebastian Schwartzman si gioca a 1,07 su Newgioco, mentre un’impresa dell’argentino paga 8,40 volte la posta. Per quanto riguarda il set betting, in cima alla lavagna degli analisti c’è il 3-0 in favore di Sinner, visto a 1,60 e seguito dal 3-1 a 3,82.

Musetti, che ha vinto la prima partita in carriera nel Major inglese, si è imposto sul peruviano Varillas e ha portato gli esperti di Scommessemania a puntare ancora su di lui per la sfida contro lo spagnolo Jaume Munar: la vittoria del carrarino si gioca a 1,13 contro un successo avversario a 5,20. Tra i risultati, il più quotato è il 3-0 per Musetti, offerto a 1,84 e seguito dal 3-1 a 3,45.

GF/Agipro