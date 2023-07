SERIE A 2023/24 – Domani, mercoledì 5 luglio, conosceremo il calendario del prossimo campionato

Domani, 5 luglio saranno varate le 38 giornate del prossimo campionato di serie a, 2023/24. Si partirà nel fine settimana del 20 agosto, per concludersi in quello del 26 maggio 2024. La compilazione, attraverso il computer, avrà luogo alle ore 12 circa e sarà visibile, live, sulle piattaforme Sky e Dazn, sul sito di Sport Mediaset e sul canale Youtube della Lega di A. Saranno quattro le soste previste per dare spazio alla nazionale di Mancini: il 10 settembre 2023, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo 2024, mentre si giocherà solamente un turno infrasettimanale, programmato tra il 26/27/28 settembre prossimi. Il campionato che inizierà esattamente tra 46 giorni rappresenterà l’edizione numero 122 della storia del calcio italiano. Ricordiamo che sono salite dalla B il Frosinone, il Genoa ed il Cagliari. Si tratta di ritorni e non di debutti in massima serie. Le tre nuove squadre di cui sopra. ovviamente, all’inizio, saranno accoppiate con le big del torneo scorso.