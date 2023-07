Calciomercato – Nessuna proposta accettabile è giunta a De Laurentiis per Victor Osimhen

Da quanto ci risulta, per ora, nessuna cosiddetta proposta indecente è arrivata al presidente De Laurentiis per Victor Osimhen. Giudicata troppo esosa la cifra di 180 milioni richiesta dal club partenopeo, per cui il PSG, che era molto interessato, ha deciso di mollare la presa per virare su Kolo Muani, attaccante del Francoforte. A questo punto, non è affatto da scartare l’ipotesi che il bomber nigeriano non si muova da Napoli. Del resto, il giocatore ha sempre dichiarato amore verso la città e i tifosi azzurri che sarebbero felicissimi se restasse. Quindi non resta che trovare l’accordo economico col procuratore sull’ingaggio al calciatore. Il patron farà un grande sforzo ed alzerà di un paio di milioni gli emolumenti per la prossima stagione, magari aggiungendo dei bonus che garantiranno dei premi di una certa consistenza; si parla di 6,5 milioni di ingaggio più altri due di bonus.