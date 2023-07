SUPERCOPPA ITALIANA – Ufficializzate le date della final four in Arabia Saudita

Come detto in precedenza, da quest’anno è cambiata la formula della Supercoppa italiana, non più una finale secca tra la vincitrice del campionato e quella della Coppa Italia, bensì una final four tra quattro formazioni cosi suddivise: il Napoli campione d’Italia farà la semifinale contro la Fiorentina, perdente nella finale di Coppa mentre l’Inter, vincitrice della competizione, se la vedrà con la Lazio, seconda in campionato. Le due squadre che avranno la meglio, disputeranno dopo tre giorni la finalissima per aggiudicarsi il trofeo nazionale. La Lega ha ufficializzato le date di questo quadrangolare inedito in Arabia Saudita che, per altre tre edizioni, 2025/2028/2029, sarà la sede della manifestazione tricolore. Le semifinali si giocheranno il 5 gennaio 2024 e l’ultimo atto il giorno 8. Napoli, Inter , Lazio e Fiorentina, pertanto, dovranno recuperare in seguito la giornata di serie A in calendario nella festività della Befana. Per la cronaca gli azzurri hanno vinto la Supercoppa nel 1990 e nel 2014, sempre contro la Juventus. Indimenticabili il 5 a 1 nell’anno del secondo scudetto e la vittoria, a Doha, ai calci rigore con Benitez in panchina