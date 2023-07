Ranking Uefa, la Serie A vola: secondo posto dietro la premier

Un exploit che ha fatto bene a tutto il movimento calcistico italiano. Le tre finali europee disputate dai club di Serie A nella passata stagione, seppur terminate tutte con una dolorosa sconfitta, hanno permesso al nostro campionato di ergersi al secondo posto nel ranking Uefa alle spalle dell’inarrivabile Premier League, certamente spinta dalle vittorie del Manchester City in Champions e del West Ham in Conference League. Un grande risultato che vede la Serie A scalzare sia Germania che Spagna, rispettivamente terza e quarta. A fare notizia è anche il crollo della Ligue 1 francese, che scivola clamorosamente al settimo posto: sopra la lega di Mbappé si trovano infatti quella del Belgio, quinta, e quella olandese in sesta piazza.