Napoli-Inter, Conte salta la conferenza della vigilia: ecco il motivo della scelta del tecnico azzurro

Vincenzo Letizia 23 Ottobre 2025 0 36 sec read

Alla vigilia del big match contro l’Inter, mister Antonio Conte non parteciperà alla consueta conferenza stampa. La scelta, si legge nel comunicato ufficiale della società azzurra, rientra nella prassi delle settimane in cui il Napoli è impegnato nelle coppe europee: in quei casi non viene organizzato il confronto con i giornalisti prima del turno di campionato.

L’assenza dell’allenatore in sala stampa può essere letta come una mossa tattica: evita spunti, anticipazioni o tensioni inutili. Il Napoli punta a concentrare tutte le energie sul campo del “Maradona”, dove si attende una sfida intensa con l’Inter. La partita promette scintille, mentre lo staff dirigenziale e tecnico mantengono il silenzio, lasciando che siano i fatti a parlare al fischio d’inizio.

