Napoli-Como, il Maradona è ancora sold out: 55.000 cuori azzurri per un’unica voce

Vincenzo Letizia 1 Novembre 2025 0 34 sec read

NAPOLI – Ancora una volta, il popolo azzurro risponde presente. Per la sfida Napoli-Como, lo stadio Diego Armando Maradona registra l’ennesimo tutto esaurito: 55.000 spettatori pronti a spingere la squadra di Conte verso un nuovo capitolo di passione e orgoglio partenopeo.

L’impianto di Fuorigrotta si conferma cuore pulsante della città, simbolo di appartenenza e fede calcistica che travalica il semplice tifo. In ogni ordine di posto, cori, bandiere e applausi si fondono in un’unica voce, quella di un popolo che non smette mai di sognare.

Ancora una volta, il Maradona si accende, trasformandosi in un tempio di emozioni, dove calcio e amore per la maglia si intrecciano come in una sinfonia senza fine.

Vincenzo Letizia

