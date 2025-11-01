Raffaele Di Fusco, Maurizio De Giovanni e Gian Piero Ventura a Terzo Tempo Calcio Napoli

Di Fusco a Terzo Tempo: “Senza De Bruyne il Napoli ha perso in personalità, tecnica e imprevedibilità. Il Napoli è cambiato dopo Eindhoven”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Conte ha risposto bene su De Bruyne. Come fa a essere un vantaggio la sua assenza? Dietro questo giocatore c’è una storia che parla per lui. Non può assolutamente essere un vantaggio. Senza di lui, il Napoli perde in personalità, tecnica e imprevedibilità dalla trequarti in su.

Se Maradona fosse stato in campo oggi, con questo regolamento, ci sarebbero state un paio di espulsioni a partita. Prima di Napoli-Como verrà proiettato un video realizzato da tutto il gruppo Maradoniano e una piccola parte verrà mandata in onda sugli schermi. Ricordo quando Maradona mi diede la piccola foto della Vergine Maria di Lujan e mi portò un piccolo braccialetto di cuoio con scritto Argentina sopra. Mi disse di tenerla con me, perché mi avrebbe protetto. E lo ha fatto, perché io mi ritengo un uomo fortunato a livello professionale e personale. Quello che si vedeva di Maradona in campo era la metà di quello che si vedeva negli allenamenti. Maradona si prendeva sempre le responsabilità. Una cosa che non ha mai messo in evidenza era il fatto che faceva tanta beneficenza. Si è preso cura di un orfanotrofio, non l’ha mai detto. Lui adorava i bambini.

Spalletti? Ha una comunicazione un po’ particolare. Ma quale giocatore o allenatore non andrebbe alla Juventus?

Ricordate cosa disse Maradona con Gianni Minà? Maradona disse che i napoletani che hanno bisogno di lavorare potevano sfruttare la sua immagine, ma non i miliardari. Il primo scudetto del Napoli non era soltanto dei napoletani, ma era del Sud contro il Nord. E Diego aveva incarnato quello spirito.

Ho guardato il Como contro il Verona. Nelle ultime partite del nostro campionato, il ritmo che hanno avuto entrambe le squadre, nel primo tempo, soprattutto il Como, è altissimo. Gilmour si ritrova nella zona di Nico Paz. Non è facile. Anche perché oltre ad avere grandissima qualità, è un giocatore che corre molto.

Il cambio del Napoli c’è stato dopo Eindhoven. Si è verificato anche in Conte. I giocatori si parlavano molto di più e si gesticolava anche. C’è stata molta più comunicazione in campo”.

Maurizio De Giovanni a Terzo Tempo: “Maradona è un pezzo dell’identità di Napoli. Ringraziamo Spalletti, ma lo fischieremo come il resto della Juve”

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Terzo Tempo Calcio Napoli a cura di Luigi De Magistris, in onda su Televomero: “Diego è una divinità del pantheon privato e laico della città. Maradona è un pezzo della nostra identità. Non è napoletano di nascita, ma è come se lo fosse. La cittadinanza onoraria è stata una ratifica di questo. Ci ha insegnato a vincere. Rappresenta la Napoli che prende la propria strada e la percorre.

Spalletti alla Juve? Sono professionisti. Vanno dove li porta la carriera coerentemente e se vogliamo comprensibilmente. Maradona è un altro discorso. A Spalletti bisogna dire grazie per aver portato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni. Nel ricordo bello non c’è niente di identitario. Lo ringraziamo per ciò che ha fatto, ma lo fischieremo, come il resto della squadra avversaria. Spalletti si inserisce nella tradizione di tutti quelli che a Napoli hanno fatto bene e speriamo che alla Juve faccia male”.

Ventura a Terzo Tempo: “Oltre all’Inter, nessuno può insidiare il Napoli. Agli azzurri è tornata la ferocia negli occhi”

Gian Piero Ventura, ex allenatore del Napoli ed ex ct della Nazionale italiana, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Le squadre di bassa classifica devono necessariamente affidarsi alla prima punta, mentre quelle di alta classifica possono trovare altre soluzioni. Il Como è una delle sorprese del campionato. Sviluppa un calcio piacevole, subisce anche molto, ma piace. C’è un’organizzazione. E c’è la possibilità di vedere qualcosa di importante nei prossimi anni. Credo siano nella posizione che desideravano. Nico Paz è diventato la punta di diamante, ma è una squadra che gioca e quando lo fa bene è godibile e piacevole. Al di là dell’Inter, non vedo grandi possibilità altrui per insidiare il Napoli. Il Milan è una buonissima squadra, ma dovrebbe prendere una punta. L’assenza più importante dei rossoneri è quella di Pulisic. Leao potenzialmente è un grande giocatore, ma continua a essere di un’indolenza insopportabile e Gimenez credo che senta il peso della maglia del Milan e di San Siro.

Le dichiarazioni post Napoli-Inter? Sono cose del calcio. Io ho vissuto il pre-VAR e ho visto cose inenarrabili. Chi ha fatto calcio sa, cose che non si possono neanche raccontare. Però queste cose fanno veramente parte del calcio. Tutti gli allenatori che sono stati con Marotta, lo stesso Conte, hanno ‘usufruito’ di Marotta. Lo fanno tutti. Io sui rigorini sono d’accordo. Per come vedo il calcio io non ce n’era nemmeno uno. Mi chiedo quanti rigori avrebbe Maradona nel calcio di oggi? Penso che farebbe cinque gol a partita. Il calcio che va in questa direzione rischia. Porta tanti spettatori, ma fuori guardano solo gli highlights.

Sugli infortuni bisogna anche farsi delle domande. A parte Meret, sono tutti problemi muscolari. Difficile se non si è dentro fare dei commenti. È fuori dubbio che, quando si perdono cinque titolari diventa una penalizzazione. Su De Bruyne sorrido un po’, perché sentir dire che la sua perdita è un vantaggio è troppo demenziale. Forse chi lo ha detto si riferiva al fatto che senza di lui, Conte può puntare sul lavoro svolto l’anno scorso.

Spalletti è andato alla Juventus dopo un brutto fallimento in Nazionale. Il suo obiettivo era fare il percorso con l’Italia, con un grande Europeo e poi i Mondiali. Oggi è rientrato in una delle squadre principali della Serie A.

Io credo che Anguissa verrà considerato come uno dei centrocampisti più forti. Quello che fa lo vede un centrocampista completo. Con Spalletti aveva fatto bene, ma non bene come quest’anno.

Il Como ha già pagato più di una situazione per il portiere. Ma nel momento in cui un allenatore crede in un modo di essere e partecipare, una squadra deve osare e sforzare. Loro concedono molto in fase difensiva, ma se la fai giocare ti fa male. È una partita importante per il Napoli. Ha delle possibilità di fare delle verifiche su sé stesso. Contro il Lecce ho visto la voglia di lottare. Prima si cercava di più la qualità, mentre martedì c’è stata tanta ferocia negli occhi dei giocatori.

Contro l’Eintracht credo che il Napoli abbia le potenzialità di portare a casa la partita. Se non la porti a casa poi si complica. Con Benfica e Chelsea saranno complicate, quindi le altre vanno centrate per andare almeno ai playoff”.