NAPOLI vs FRANCOFORTE – Malgrado il divieto di trasferta, 500 tifosi tedeschi giungeranno nel capoluogo campano

Le polemiche per il divieto di trasferta per i tifosi dell’Eintracht di Francoforte non si sono spente ed a tal proposito sono annunciati, quest’oggi, a Napoli 500 supporters della squadra tedesca per protestare contro questa decisione. Il settore Ospiti del Maradona sarà occupato da scolaresche. Intanto non si poteva, per ragioni di sicurezza, fare altrimenti, visto che due anni fa ci fu un’assurda guerriglia fra le tifoserie rossonere ed azzurre. Anche nel 2023, fu vietata la trasferta, però ugualmente, come in questa giornata, tantissimi sostenitori del Francoforte arrivarono nel capoluogo campano. Dunque allertate tutte le forze dell’ordine, per impedire ai tedeschi di entrare in città. Presidiate stazioni ed aeroporti, tuttavia queste precauzioni non spaventano affatto gli ultrà dell’Eintracht che non hanno paura neanche della polizia e dei possibili arresti. Dal canto suo la società germanica minimizza la cosa ed ha già predisposto l’assistenza legale per i loro sostenitori, qualora ce ne fosse la necessità. Auspichiamo che tutto vada liscio .