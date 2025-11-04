Champions League: la super schedina del 4 novembre – Juventus, Liverpool e PSG per una notte da gol!

Serata da urlo in Champions League, quella del 4 novembre 2025, con in campo le big d’Europa e una schedina che profuma di adrenalina e gol. Dalla Juventus di casa contro lo Sporting Lisbona, fino al super incrocio tra PSG e Bayern Monaco, le quote invitano a un mix di certezze e qualche rischio calcolato per un martedì di fuoco.
Sette gare per una quota 20 complessiva!
Juventus – Sporting Lisbona (ore 21:00)
Esito finale 1 – quota 2.05
I bianconeri, solidi in casa e reduci da qualche pareggio di troppo in Europa, puntano a sfruttare il fattore campo. Lo Sporting è organizzato, ma la Juventus di Spalletti promette di non fallire quest’occasione.
Tottenham – Copenaghen (ore 21:00)
Esito finale 1 – quota 1.43
Gli Spurs non possono permettersi passi falsi. Il Copenaghen è squadra ostica, ma il tasso tecnico inglese dovrebbe fare la differenza. Vittoria interna piuttosto probabile.
Liverpool – Real Madrid (ore 21:00)
Gol/Gol – quota 1.35
È il remake di mille sfide leggendarie. Le due squadre si affrontano con due attacchi devastanti e difese tutt’altro che imperforabili. Gol da entrambe le parti è una scelta quasi naturale.
Napoli – Eintracht Francoforte (ore 18:45)
Gol/Gol – quota 1.57
Gli azzurri vogliono riscattare l’ultima uscita e tornare a segnare davanti al proprio pubblico. L’Eintracht, in contropiede, sa far male. Gara aperta e spettacolare, gol in vista da ambo i lati.
Bodø/Glimt – Monaco (ore 21:00)
MultiGol Casa 1-3 – quota 1.27
I norvegesi in casa sono sempre una mina vagante, ma il Monaco sa come limitare i danni. Tra una rete e tre complessive dei padroni di casa: una finestra di sicurezza interessante per chi cerca equilibrio.
PSG – Bayern Monaco (ore 21:00)
Over 2.5 – quota 1.38
Scontro stellare al Parco dei Principi: Kvara, Kane, Sané, Dembélé… un menù offensivo da capogiro. I precedenti dicono gol e spettacolo, e l’Over 2.5 è quasi un obbligo.
Olympiakos – PSV Eindhoven (ore 21:00)
Draw no Bet 1 – quota 1.83
Il calore del Pireo pesa sempre. Il PSV è più tecnico, ma l’Olympiakos tra le mura amiche difficilmente delude. La formula “1 DNB” protegge in caso di pareggio e resta una scelta prudente ma ambiziosa.
Conclusione
Una schedina equilibrata tra certezze e spunti da valore: sette gare, tante big in campo e un mix di segni classici e mercati gol che rende il martedì di Champions uno dei più attesi della stagione.
Chi cerca una giocata completa può tentare la combo da sogno: quota complessiva potenziale altissima e rischio ben calibrato.
Appuntamento alle 21:00: la notte delle stelle è pronta a regalare emozioni e, chissà, anche qualche vincita importante.