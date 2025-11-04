LA SCOMMESSA

Champions League: la super schedina del 4 novembre – Juventus, Liverpool e PSG per una notte da gol!

Vincenzo Letizia 4 Novembre 2025 0 2 min read

Serata da urlo in Champions League, quella del 4 novembre 2025, con in campo le big d’Europa e una schedina che profuma di adrenalina e gol. Dalla Juventus di casa contro lo Sporting Lisbona, fino al super incrocio tra PSG e Bayern Monaco, le quote invitano a un mix di certezze e qualche rischio calcolato per un martedì di fuoco.

Sette gare per una quota 20 complessiva!

Juventus – Sporting Lisbona (ore 21:00)

Esito finale 1 – quota 2.05
I bianconeri, solidi in casa e reduci da qualche pareggio di troppo in Europa, puntano a sfruttare il fattore campo. Lo Sporting è organizzato, ma la Juventus di Spalletti promette di non fallire quest’occasione.

Tottenham – Copenaghen (ore 21:00)

Esito finale 1 – quota 1.43
Gli Spurs non possono permettersi passi falsi. Il Copenaghen è squadra ostica, ma il tasso tecnico inglese dovrebbe fare la differenza. Vittoria interna piuttosto probabile.

Liverpool – Real Madrid (ore 21:00)

Gol/Gol – quota 1.35
È il remake di mille sfide leggendarie. Le due squadre si affrontano con due attacchi devastanti e difese tutt’altro che imperforabili. Gol da entrambe le parti è una scelta quasi naturale.

Napoli – Eintracht Francoforte (ore 18:45)

Gol/Gol – quota 1.57
Gli azzurri vogliono riscattare l’ultima uscita e tornare a segnare davanti al proprio pubblico. L’Eintracht, in contropiede, sa far male. Gara aperta e spettacolare, gol in vista da ambo i lati.

Bodø/Glimt – Monaco (ore 21:00)

MultiGol Casa 1-3 – quota 1.27
I norvegesi in casa sono sempre una mina vagante, ma il Monaco sa come limitare i danni. Tra una rete e tre complessive dei padroni di casa: una finestra di sicurezza interessante per chi cerca equilibrio.

PSG – Bayern Monaco (ore 21:00)

Over 2.5 – quota 1.38
Scontro stellare al Parco dei Principi: Kvara, Kane, Sané, Dembélé… un menù offensivo da capogiro. I precedenti dicono gol e spettacolo, e l’Over 2.5 è quasi un obbligo.

Olympiakos – PSV Eindhoven (ore 21:00)

Draw no Bet 1 – quota 1.83
Il calore del Pireo pesa sempre. Il PSV è più tecnico, ma l’Olympiakos tra le mura amiche difficilmente delude. La formula “1 DNB” protegge in caso di pareggio e resta una scelta prudente ma ambiziosa.

Conclusione

Una schedina equilibrata tra certezze e spunti da valore: sette gare, tante big in campo e un mix di segni classici e mercati gol che rende il martedì di Champions uno dei più attesi della stagione.

Chi cerca una giocata completa può tentare la combo da sogno: quota complessiva potenziale altissima e rischio ben calibrato.

Appuntamento alle 21:00: la notte delle stelle è pronta a regalare emozioni e, chissà, anche qualche vincita importante.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

