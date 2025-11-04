Champions League: la super schedina del 4 novembre – Juventus, Liverpool e PSG per una notte da gol!

Serata da urlo in Champions League, quella del 4 novembre 2025, con in campo le big d’Europa e una schedina che profuma di adrenalina e gol. Dalla Juventus di casa contro lo Sporting Lisbona, fino al super incrocio tra PSG e Bayern Monaco, le quote invitano a un mix di certezze e qualche rischio calcolato per un martedì di fuoco.

Sette gare per una quota 20 complessiva!

Juventus – Sporting Lisbona (ore 21:00)

Esito finale 1 – quota 2.05

I bianconeri, solidi in casa e reduci da qualche pareggio di troppo in Europa, puntano a sfruttare il fattore campo. Lo Sporting è organizzato, ma la Juventus di Spalletti promette di non fallire quest’occasione.

Tottenham – Copenaghen (ore 21:00)

Esito finale 1 – quota 1.43

Gli Spurs non possono permettersi passi falsi. Il Copenaghen è squadra ostica, ma il tasso tecnico inglese dovrebbe fare la differenza. Vittoria interna piuttosto probabile.

Liverpool – Real Madrid (ore 21:00)

Gol/Gol – quota 1.35

È il remake di mille sfide leggendarie. Le due squadre si affrontano con due attacchi devastanti e difese tutt’altro che imperforabili. Gol da entrambe le parti è una scelta quasi naturale.

Napoli – Eintracht Francoforte (ore 18:45)

Gol/Gol – quota 1.57

Gli azzurri vogliono riscattare l’ultima uscita e tornare a segnare davanti al proprio pubblico. L’Eintracht, in contropiede, sa far male. Gara aperta e spettacolare, gol in vista da ambo i lati.

Bodø/Glimt – Monaco (ore 21:00)

MultiGol Casa 1-3 – quota 1.27

I norvegesi in casa sono sempre una mina vagante, ma il Monaco sa come limitare i danni. Tra una rete e tre complessive dei padroni di casa: una finestra di sicurezza interessante per chi cerca equilibrio.

PSG – Bayern Monaco (ore 21:00)

Over 2.5 – quota 1.38

Scontro stellare al Parco dei Principi: Kvara, Kane, Sané, Dembélé… un menù offensivo da capogiro. I precedenti dicono gol e spettacolo, e l’Over 2.5 è quasi un obbligo.

Olympiakos – PSV Eindhoven (ore 21:00)

Draw no Bet 1 – quota 1.83

Il calore del Pireo pesa sempre. Il PSV è più tecnico, ma l’Olympiakos tra le mura amiche difficilmente delude. La formula “1 DNB” protegge in caso di pareggio e resta una scelta prudente ma ambiziosa.

Conclusione

Una schedina equilibrata tra certezze e spunti da valore: sette gare, tante big in campo e un mix di segni classici e mercati gol che rende il martedì di Champions uno dei più attesi della stagione.

Chi cerca una giocata completa può tentare la combo da sogno: quota complessiva potenziale altissima e rischio ben calibrato.

Appuntamento alle 21:00: la notte delle stelle è pronta a regalare emozioni e, chissà, anche qualche vincita importante.