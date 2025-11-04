NewsMix24

UFFICIALE: Esonerato Pioli dalla Fiorentina. D’Aversa in pole position per la sostituzione

Vincenzo Letizia 4 Novembre 2025 0 25 sec read

La Fiorentina volta pagina. Dopo mesi di speculazioni e una crisi di risultati che ha portato la squadra ad essere ultima in classifica, il club ha ufficializzato l’esonero di Stefano Pioli dalla guida tecnica. La decisione, maturata dopo l’ennesima sconfitta, questa volta conto il Lecce, chiude un periodo terribile per la Viola. La società, con una nota concisa, ha ringraziato l’allenatore per la professionalità. Sarà D’Aversa a provare a riportare entusiasmo e grinta nell’ambiente viola. Si attende l’annuncio del nuovo tecnico nelle prossime ore.

Vincenzo Letizia

